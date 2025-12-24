विज्ञापन
Dadi Nani Ke Nuskhe: bकुछ ऐसे पुराने और असरदार तरीके हैं जिन्हें अगर आप रात भर अपने बालों में लगाकर छोड़ दें, तो ये स्कैल्प को पोषण देते हैं, बालों का टूटना कम करते हैं और नए बाल उगाने में मदद करते हैं

रातों-रात बाल लम्बे करने के दादी नानी के नुस्खे: बालों पर रात भर लगाकर छोड़ दें ये 4 चीजें, आप सोएंगे और बाल रॉकेट की स्‍पीड से बढ़ेंगे
दादी नानी के नुस्खे.

Grandma's remedies for growing hair overnight: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में स्किन और बालों का ख्याल रखना सबसे मुश्किल काम हो गया है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप सो रहे हों, तब भी आपके बाल बढ़ सकते हैं? जी हां, यह मुमकिन है! कुछ ऐसे पुराने और असरदार तरीके हैं जिन्हें अगर आप रात भर अपने बालों में लगाकर छोड़ दें, तो ये स्कैल्प को पोषण देते हैं, बालों का टूटना कम करते हैं और नए बाल उगाने में मदद करते हैं.

  • बालों की देखभाल के लिए कुछ जरूरी बातें
  • इन नुस्खों को अपनी पसंद और जरूरत के हिसाब से चुनें.
  • बेहतर रिजल्ट के लिए इन्हें रात भर लगा रहने दें.
  • किसी भी तेल या मिश्रण को लगाने से पहले हल्का गुनगुना करना ज्यादा फायदेमंद होता है.

रात भर में बालों को लंबा करने के घरेलू नुस्खे: सोते समय ऐसे बढ़ाएं अपने बालों की ग्रोथ | Overnight DIY hair growth treatments that work while you sleep

आइए जानते हैं उन खास DIY नुस्खों के बारे में जो आपके बालों की कायापलट कर सकते हैं.

  1. नारियल और अरंडी के तेल (Castor Oil) का जादू : नारियल तेल फैटी एसिड से भरपूर होता है जो बालों को अंदर से पोषण देता है और उन्हें टूटने से बचाता है. वहीं, कैस्टर ऑयल (अरंडी का तेल) में रिसिनोलेइक एसिड होता है जो बालों को तेजी से बढ़ाने और उन्हें घना बनाने में मदद करता है. दोनों तेलों को हल्का गर्म करके मिला लें और स्कैल्प पर मसाज करें. इसे रात भर लगा रहने दें.
  2. रोजमेरी ऑयल और मेथी दाना पाउडर : रोजमेरी ऑयल और मेथी का कॉम्बिनेशन बालों की जड़ों को मजबूत बनाने और ब्लड सर्कुलेशन सुधारने के लिए बेस्ट है. मेथी से बालों को प्रोटीन और आयरन मिलता है, जिससे बाल हाइड्रेटेड रहते हैं और टूटना बंद हो जाते हैं. इससे बाल घने और काले नजर आते हैं. इन्हें मिलाकर पेस्ट या मिश्रण तैयार करें और हफ्ते में दो बार रात को लगाएं.
  3. प्याज का तेल और एलोवेरा जेल : प्याज में मौजूद सल्फर और एलोवेरा के एंजाइम्स बालों के झड़ने (Alopecia) और पतलेपन की समस्या पर चमत्कार की तरह काम करते हैं. यह मेल न केवल बालों को नमी देता है बल्कि उन्हें जड़ों से मजबूत भी बनाता है. बस आपको प्याज की तेज गंध का ध्यान रखना होगा. इसे मिलाकर हफ्ते में दो बार इस्तेमाल किया जा सकता है.
  4. जैतून (Olive Oil) और नारियल तेल का मेल : अगर आपके बाल रूखे हैं या उनमें डैंड्रफ और दोमुंहे बालों (Split ends) की समस्या है, तो यह नुस्खा आपके लिए है. यह मेल बालों की गहराई तक जाकर उन्हें मॉइस्चराइज करता है. हालांकि यह रातों-रात नए बाल नहीं उगाता, लेकिन यह बालों को इतना मजबूत बना देता है कि उनका गिरना बंद हो जाता है और वे तेजी से बढ़ने लगते हैं.

बालों की ग्रोथ रातों-रात होने वाला जादू नहीं है, लेकिन सही देखभाल से आप कम समय में लंबे और मुलायम बाल पा सकते हैं. सोते समय इन आसान तरीकों को अपनाएं और अपने बालों को वो पोषण दें जिसके वे हकदार हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

