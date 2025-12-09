चिया सीड्स कब और कैसे खाना चाहिए? चिया के बीज खाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है?

Chia Seeds Kaise Khaye: चिया सीड्स पोषक तत्वों का भंडार हैं. इनमें मौजूद फाइबर, ओमेगा-3 फैटी एसिड, प्रोटीन, कैल्शियम, एंटीऑक्सीडेंट और कई तरह के जरूरी विटामिन शरीर को अंदर से मजबूत बनाए रखने में मदद करते हैं. यही कारण है लोग इसे अपनी डाइट में शामिल करते है. कई लोग इसे ड्रिंक में मिलाकर, तो कुछ दही, सलाद, खिचड़ी या ओट्स में मिलाकर खाते हैं, लेकिन अब सवाल यह उठता है कि इसे खाने का सही तरीका क्या है. बता दें, शरीर को चिया सीड्स के फायदे तभी मिलते हैं जब इसे सही तरीके से, सही मात्रा में और सही समय पर खाया जाए.

चिया सीड्स कैसे खाने चाहिए?

पानी में भिगोकर: चिया सीड्स खाने का सबसे अच्छा तरीका है उन्हें भिगोकर खाया जाए. सबसे पहले 1 गिलास पानी में 1 चम्मच चिया सीड्स डालकर 30 से 60 मिनट तक के लिए रख दें, जब लगे ये जेल जैसी बनावट में बदल गए हैं, तब इन्हें ऐसे ही पी लें या किसी ड्रिंक में मिला लें. भीगे हुए चिया सीड्स पचने में आसान होते हैं और पेट को ठीक रखते हैं.

खाली पेट: अगर आप वेट लॉस जर्नी में हैं और घर बैठे आसानी से वजन कम करना चाहते हैं, तो सुबह खाली पेट चिया पानी पीना बेहद फायदेमंद माना जा सकता है. यह पानी मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के साथ ही साथ पेट को देर तक भरा रखता है और ज्यादा खाने की इच्छा की कम करता है.

सलाद: अगर आप शरीर को दिनभर एनर्जेटिक रखना चाहते हैं तो चिया सीड्स को दही, ओट्स, स्मूदी, नींबू पानी या सलाद में मिलाकर भी इनका सेवन कर सकते हैं.

चिया सीड्स कब खाने चाहिए?

इन सीड्स का दोगुना फायदा उठाने के लिए आप सुबह खाली पेट या नाश्ते में इनका सेवन कर सकते हैं.

