चेहरे पर घीस-घीसकर लगाएं ये पत्ता, चमकदार बन जाएगी त्वचा

Chaulai Ke Patte Skin Care Benefits: चौलाई के पत्ते सेहत के लिए लाभकारी माने जाते हैं. चौलाई की सब्जी जो लोग खाते हैं, उनका शरीर अंदर से ठंडा रहता है. चौलाई एक ऐसी सब्जी है जो कि चेहरे के लिए भी उत्तम मानी गई है. चौलाई का पत्ता अगर त्वचा पर लगाया जाए तो निखार आ सकता है और धब्बों से भी निजात मिल सकती है. चौलाई का फेस पैक कैसे बनाएं और इसे किसी तरह से लगाया जाता है, आइए जानते हैं इसके बारे में-

चौलाई का फेस पैक कैसे बनाया जाए (Chaulai Ke Patte Skin Care Benefits)

चौलाई का पत्ता लेकर उसे अच्छे से पानी से धो लें. फिर इसे मिक्सी में डाल दें. अब इसमें दही डालें और अच्छे से पीस लें. इस फेस पैक को चेहरे पर लगाने से धब्बे दूर हो सकते हैं और स्किन को ठंडक भी मिलती है. जिन लोगों को त्वचा में जलन की शिकायत रहती है वो मुल्तानी मिट्टी चौलाई के पत्तों के पेस्ट में लगाकर चेहरे पर लगा लें. जलन से आराम मिल सकता है चेहरे पर खूब दाने होने पर चौलाई के पेस्ट में एक चम्मच हल्दी मिक्स कर लें. इसे अच्छे से चेहरे पर लगा लें और 15 मिनट बाद पानी से इसे साफ कर लें. ये फेस पैक दानों को दूर करने में सहायक साबित होगा . स्किन हाइड्रेट करने में भी चौलाई के पत्तों कारगर साबित होते हैं. चौलाई के पत्तों का पाउडर बना लें. इसमें शहद मिक्स कर चेहरे पर लगा लें. ये फेस पैक चेहरे को मुलायम कर देगा. सनबर्न होने पर चौलाई के पत्तों को खीरे के साथ पीस लें. अब इस पेस्ट सनबर्न वाली त्वचा पर लगा लें. .

रखें इन बातों का ध्यान

अगर आप पहली बार चौलाई का पेस फैक लगा रहे हैं तो स्किन पर टेस्ट जरूर कर लें. कई बार चौलाई के पत्तों से दान निकल आते हैं. अगर टेस्ट के बाद स्किन सही रहती है तो बिना डरे इस फेस पैक को चेहरे पर लगा सकते हैं.

