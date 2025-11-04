विज्ञापन
How To Get Rid Of Glasses Permanently: हम आपको डॉक्टर द्वारा बताए कुछ ऐसे ट्रीटमेंट के बारे में बताने वाले हैं जो आंखों से चश्मा हटाने में मदद कर सकते हैं. तो चलिए जानते हैं क्या हैं वो उपाय.

हमेशा के लि‍ए उतर जाएगा चश्‍मा, डॉक्टर ने बताए आंखों से चश्‍मा हटाने के तरीके
चश्मा हटाने के उपाय

How To Get Rid Of Glasses Permanently: ज्यादा समय स्क्रीन पर बिताना, अपनी डाइट पर ध्यान न देने के कारण आंखों की रोशनी कमजोर हो सकती है. आज के समय में आजकल कम उम्र में ही चश्मा लगना आम हो गया है. किसी की पास की नजर कमजोर होती है तो किसी की दूर की नजर, लेकिन अब सवाल ये है कि आंखों से चश्मा हटाने के लिए क्या करें? आज हम आपको डॉक्टर द्वारा बताए कुछ ऐसे ट्रीटमेंट के बारे में बताने वाले हैं जो आंखों से चश्मा हटाने में मदद कर सकते हैं. तो चलिए जानते हैं क्या हैं वो उपाय.

आंखों से चश्मा हटाने के लिए क्या करें?

कॉन्टैक्ट लेंस: आंखों से चश्मा हटाने के लिए आप कांटेक्ट लेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं.

लेसिक: लेसिक एक लेजर आई सर्जरी है जो आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए की जाती है. आंखों से चश्मा हटाने के लिए लेसिक का सहारा भी ले सकते हैं.

कॉन्टूरा विजन लेजर सर्जरी: आंखों के लिए कॉन्टूरा विजन लेजर सर्जरी एक प्रकार की लेजर सर्जरी है जो आंखों की कॉर्निया को सुधारने और आंखों से जुड़ी समस्याओं को ठीक करने के लिए उपयोग मानी जाती है. आंखों से चश्मा हटाने के लिए आप इसका सहारा भी ले सकते हैं.

इम्प्लांटेबल कॉन्टैक्ट लेंस: आंखों से चश्मा हटाने के लिए आप इम्प्लांटेबल कॉन्टैक्ट लेंस सर्जरी का सहारा ले सकते हैं. इसमें आंखों में एक विशेष प्रकार का लेंस इम्प्लांट किया जाता है जो रोशनी से जुड़ी समस्याओं को ठीक करने में मदद कर सकता है. यह लेंस आंखों के अंदर स्थायी रूप से लगाया जाता है, जो चश्मे की आवश्यकता को कम या खत्म कर कर सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

