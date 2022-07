Causes Of Piles: आज से ही कम करें इन फूड्स का सेवन, नहीं तो बना सकते हैं पाइल्स का मरीज

Causes Of Piles: कुछ चीजों न सिर्फ पाइल्क का काण बनती हैं बल्कि इसके बिगाड़ भी सकती हैं

खास बातें बवासीर या पाइल्स एक मेडिकल कंडिशन है.

बवासीर गुदा में खुजली और जलन, ब्लीडिंग और दर्द बेचैनी पैदा करता है.

कुछ फूड्स से परहेज करने से पाइल्स से राहत पाने में मदद मिल सकती है.

Food To Avoid In Hemorrhoids: बवासीर या पाइल्स एक मेडिकल कंडिशन है जो आपकी किडनी और निचले मलाशय में सूजी हुई नसों साथ होती है. बवासीर आपके गुदा क्षेत्र में खुजली और जलन, ब्लीडिंग, दर्द और बेचैनी पैदा कर सकता है. यह समस्या आपके गर्भावस्था के कारण बढ़े हुए दबाव, अधिक वजन या मल त्याग के दौरान तनाव के कारण हो सकती है. पाइल्स के लक्षणों (Symptoms Of Piles) में मलाशय में दर्द, खुजली और ब्लीडिंग शामिल हैं. पाइल्स खतरनाक नहीं हैं, लेकिन ये दर्दनाक और बार-बार होने वाले हो सकते हैं. बवासीर रोग का कारण (Causes Of Piles) कब्ज की समस्या है. अगर आप कब्ज का ध्यान रखेंगे तो आप बवासीर को कुछ हद तक ठीक कर सकते हैं. कुछ फूड्स से परहेज करने से पाइल्स से राहत पाने में मदद मिल सकती है.

पाइल्स से राहत पाने के लिए इन फूड्स से परहेज करें | Avoid These Foods To Get Relief From Piles