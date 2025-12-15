जोड़ों के दर्द से लेकर स्किन तक में फायदेमंद है अरंडी का तेल, जानें इस्तेमाल का तरीका

Castor Oil Benefits: आयुर्वेद में कुछ ऐसे चमत्कारी और पोषण देने वाले तेलों के बारे में बताया गया है, जो स्किन की केवल बाहरी देखभाल तक ही सीमित नहीं है, बल्कि शरीर के भीतर तक जाकर संतुलन स्थापित करते हैं. ऐसा ही अरंडी का तेल है, जिसे आयुर्वेद में मन, शरीर और कोशिकाओं को पुनर्जीवित करने के लिए जाना जाता है. यह शरीर में दोषों को संतुलित करने से लेकर मन को शांत करने तक में मददगार है.

अरंडी तेल के आयुर्वेदिक लाभ-

अरंडी के तेल को आयुर्वेद में वात दोष का नाशक बताया गया है. इसके साथ ही अरंडी का तेल रूखेपन, जकड़न, थकान और मन को शांत करने वाला है और दर्द निवारक भी है. यही कारण है कि इसका उपयोग स्किन, बाल, जोड़ों और पाचन सभी स्तरों पर किया जाता रहा है. ये तेल त्वचा के अंदर जाकर शरीर को पोषण प्रदान करता है. जोड़ों और मांसपेशियों के लिए अरंडी का तेल लाभकारी है.

Photo Credit: Canva

अरंडी के तेल के फायदे- (Arandi Ke Tel Ke Fayde)

1. शरीर दर्द-

सर्दियों में अरंडी के तेल की मालिश शिशु से लेकर बुजुर्गों तक के लिए लाभकारी है. यह रक्त संचार को बढ़ाता है, जकड़न को कम करता है, मांसपेशियों को गहराई से पोषण देकर ऊर्जा लौटाता है और कोशिकाओं को बल देता है. नाभि पर उपयोग करने से पाचन में होने वाली जटिलताएं कम होती हैं, जिससे गैस और भारीपन से राहत मिल सकती है.

2. पेट के लिए-

आयुर्वेद में कब्ज को केवल पाचन की समस्या नहीं, बल्कि शरीर में शुष्कता का संकेत माना गया है. कब्ज पेट और आंतों दोनों को कमजोर कर देती है. इसके लिए गुनगुने पानी में कुछ बूंदे अरंडी के तेल की लेना जरूरी है. ये आंतों में नमी को बनाए रखने में मदद करता है और पेट साफ होने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है.

3. बालों-

अरंडी का तेल बालों और त्वचा दोनों के लिए लाभकारी है. तेल में रिकिनोलेइक एसिड होता है, जो बालों की जड़ों को पोषण देता है और उन्हें झड़ने से बचाता है. अगर बालों का घनत्व कम हो रहा है तो अरंडी का तेल लाभकारी होगा. यह बालों को मोटा और चमकदार बनाने में मदद करेगा. वहीं, अरंडी का तेल त्वचा के लिए भी लाभकारी माना जाता है.

स्किन के लिए कैसे करें अरंडी के तेल का इस्तेमाल- (How to use castor oil for skin)

चेहरे पर हल्के दाग-धब्बों के लिए अरंडी के तेल को चंदन के फेस पैक के साथ मिलाकर लगा सकते हैं और इसके साथ ही चेहरे की मालिश भी कर सकते हैं. चेहरे पर ग्लो लाने के लिए हफ्ते में दो बार तेल से सर्कुलर मोशन में मालिश करें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)