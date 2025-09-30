56 की उम्र में ऐसे फिट रहते हैं बॉबी देओल, जिम में करते हैं ये खास Exercises

Boby Deol fitness secret: 'लॉर्ड' बॉबी देओल का बॉलीवुड में सिक्का एक बार फिर चल चुका है. साल 2023 में रिलीज हुई मास एक्शन ड्रामा फिल्म एनिमल में उनके अबरार के 15 मिनट के रोल ने उनकी बॉलीवुड में वापसी कराई है. इसके बाद से बॉबी देओल एक बार फिर सिनेमा में छा गए हैं. जहां बॉबी फ्लॉप होकर घर बैठ गये थे और शराब के आदी हो गए थे, अब उनकी किस्मत चमक उठी है. फिलहाल वह आर्यन खान की डेब्यू सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में दिख रहे हैं. यहां भी उनका डैशिंग लुक देखने को मिल रहा है. 56 की उम्र में भी बॉबी की पर्सनैलिटी में जरा भी कमी नहीं आई है. इस उम्र में भी बॉबी ने खुद को एक 25 साल के लड़के की तरह फिट कैसे रखा हुआ है, यह वीडियो इसका सबूत है.

बॉबी देओल का वर्कआउट रूटीन

जब से बॉबी देओल का बॉलीवुड में कमबैक हुआ है, तब से वह जिम में जमकर पसीना बहा रहे हैं. फिट रहने के लिए बॉबी रोजाना वर्कआउट करते हैं. जिम से आए इस वीडियो में देख सकते हैं कि बॉबी तरह-तरह की हैवी वेट एक्सरसाइज कर रहे हैं. बॉबी के वर्कआउट रूटीन में वेट ट्रेनिंग, कार्डियो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग शामिल हैं. वह हफ्ते में 5-6 दिन जिम जाते हैं, जिसमें वह 1 घंटा हैवी वेट ट्रेनिंग लेते हैं और उसके बाद कार्डियो करते हैं. उनके वर्कआउट में डेडलिफ्ट्स, बेंच प्रेस, स्क्वैट्स, लैट पुल डाउन और रिंग जैसी एक्सरसाइज शामिल हैं, जिससे बॉडी का फैट कम होता है और मसल मास बढ़ता है और इस वीडियो में भी एक्टर को यही सेट करते हुए देखा जा रहा है.



बॉबी देओल का बॉलीवुड करियर

बॉबी ने साल 1995 में फिल्म बरसात से सुपरहिट बॉलीवुड डेब्यू किया था और इसके बाद गुप्त और सोल्जर जैसी दो और ब्लॉकबस्टर फिल्में दी थी. 23 मार्च 1931: शहीद को छोड़ दें तो एक्टर की झोली में लंबे समय तक कोई हिट फिल्म नहीं आई थी. साल 2023 में संदीप रेड्डी वांगा ने उन्हें फिल्म 'एनिमल' में बतौर विलेन काम दिया था और वह फिल्म में अपने 15 मिनट के रोल से पूरी फिल्म अपने नाम कर गए. एनिमल के बाद बॉबी कंगुवा, डाकू महाराज, हाउसफुल 5, हरी हरा वीरा मल्लू पार्ट 1 और वॉर 2 में नजर आए. अब उनकी झोली में बंदर, अल्फा और जन नायगण जैसी बड़ी फिल्में हैं.

