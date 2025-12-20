बॉबी देओल ने शेयर किया पापा धर्मेंद्र का वीडियो, हीमैन बोले-  कोई गलती हो गई तो माफ करना

हिंदी सिनेमा के हीमैन और सबके दिलों पर राज करने वाले अभिनेता धर्मेंद्र हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी अंतिम फिल्म 'इक्कीस' का ट्रेलर सोशल मीडिया पर पसंद किया जा रहा है. फिल्म में अभिनेता सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल के पिता की भूमिका में नजर आए. अब बॉबी देओल ने फिल्म से जुड़ी अपने पिता की अनदेखी वीडियो शेयर की है, जिसमें वे फिल्म की शूटिंग के बारे में बात कर रहे हैं. बॉबी देओल ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें धर्मेंद्र फिल्म इक्कीस के सेट पर दिख रहे हैं. ये फिल्म का रैप अप वीडियो है जिसमें अभिनेता कहते दिख रहे हैं, "मैं इस फिल्म का हिस्सा बनकर बहुत खुश हूं. फिल्म की पूरी टीम और कैप्टन श्रीराम जी के साथ काम करके अच्छा लगा. फिल्म की शूटिंग को बहुत अच्छी तरीके से पूरा किया गया."

वे वीडियो में आगे कहते हैं, "मुझे लगता है कि भारत और पाकिस्तान दोनों को फिल्म देखनी चाहिए. मैं खुश और थोड़ा उदास भी हूं क्योंकि आज शूटिंग का आखिरी दिन है. मैं आप सब से बहुत प्यार करता हूं और अगर किसी भी तरह की कोई गलती हो गई तो माफ करना." अभिनेता का फिल्म से जुड़ा आखिरी वीडियो बहुत प्यारा है. बॉबी ने वीडियो को शेयर कर लिखा, "लव यू, पापा."

बता दें कि फिल्म 'इक्कीस' 1 जनवरी 2026 को रिलीज होने वाली है. पहले फिल्म को 25 दिसंबर को रिलीज किया जाना था, लेकिन फिल्म की रिलीज को आगे बढ़ा दिया गया. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो रणवीर सिंह की 'धुरंधर' की वजह से फिल्म की रिलीज डेट को बदला गया. फिल्म भारत-पाकिस्तान के 1971 में हुए युद्ध पर बनी है, जिसमें अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा ने 21 साल के बहादुर और टैंक के महारथी कहे जाने वाले सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की भूमिका निभाई है.

फिल्म में जयदीप अहलावत और अक्षय कुमार की भांजी सिमर भाटिया ने भी अहम रोल दिखाया है. फिल्म देशभक्ति और भारतीय सैनिक के जज्बे को दिखाती है। फिल्म का निर्देशन श्रीराम राघवन ने किया है और फिल्म की ज्यादा शूटिंग गांव में हुई है. ट्रेलर में दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र की कविता 'पिंड अपने नूं जावां' को भी बेहतरीन तरीके से फिल्माया गया है.