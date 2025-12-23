2026 होगा देओल परिवार के नाम, सिनेमाघरों में रिलीज होंगी धर्मेंद्र, सनी देओल और बॉबी देओल की ये फिल्में

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का 24 नवंबर 2025 को निधन हो गया. वे 89 साल के थे. उनके जाने से फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई, लेकिन उनकी आखिरी फिल्म 'इक्कीस' अब भी फैंस के लिए एक बड़ा तोहफा है. यह फिल्म पहले 25 दिसंबर 2025 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब इसे 1 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में लाया जाएगा. निर्देशक श्रीराम राघवन की इस वार ड्रामा में अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा लीड रोल में हैं, जो 1971 के युद्ध में शहीद हुए सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की भूमिका निभा रहे हैं. धर्मेंद्र इसमें उनके पिता का किरदार निभाते नजर आएंगे.

धर्मेंद्र और बॉबी देओल मचाएंगे धमाल

फिल्म में धर्मेंद्र के कुछ इमोशनल सीन हैं, जिनकी झलक मेकर्स पहले ही दिखा चुके हैं. शूटिंग के आखिरी दिनों के बीटीएस वीडियो भी वायरल हुए थे, जहां वे को-स्टार्स से दिल की बातें करते दिखे. फैंस और परिवार के लिए यह फिल्म देखना खुशी के साथ-साथ भावुक पल भी होगा. रिलीज डेट बदलने का फैसला बॉक्स ऑफिस की व्यस्तता को देखते हुए लिया गया, ताकि फिल्म को पूरा स्पेस मिले. जनवरी 2026 देओल परिवार के लिए खास रहेगा. 9 जनवरी को बॉबी देओल बड़ी साउथ फिल्म 'जन नायकन' में विलेन के रोल में नजर आएंगे. यह तलपति विजय की आखिरी फिल्म है, जो पोंगल पर रिलीज हो रही है. इसमें पूजा हेगड़े भी हैं और कुछ मशहूर डायरेक्टर्स कैमियो करेंगे.



सनी देओल का भी दिखेगा एक्शन

फिर 23 जनवरी को सनी देओल की 'बॉर्डर 2' आएगी. 28 साल बाद सनी फिर फौजी के किरदार में लौट रहे हैं. फिल्म में वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी भी हैं. हालिया टीजर लॉन्च पर सनी पिता को याद कर भावुक हो गए थे. इस बार उनका रोल फतेह सिंह कलेर का है. नए साल की शुरुआत इन फिल्मों से बॉलीवुड में जोश भर देगी. फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.