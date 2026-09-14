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हेल्दी खाना खाने के बाद भी फूलता है पेट? ये 7 हेल्दी फूड्स हो सकते हैं ब्लोटिंग की वजह

क्या हेल्दी खाना खाने के बाद भी आपका पेट फूल जाता है? सेब, दही, दाल, ब्रोकली और एवोकाडो जैसे कुछ हेल्दी फूड्स भी कुछ लोगों में गैस और ब्लोटिंग की वजह बन सकते हैं. जानिए ऐसे 7 फूड्स के बारे में और बार-बार ब्लोटिंग होने पर क्या करें.

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हेल्दी खाना खाने के बाद भी फूलता है पेट? ये 7 हेल्दी फूड्स हो सकते हैं ब्लोटिंग की वजह
पेट फूलने की वजह जंक फूड नहीं, ये हेल्दी चीजें भी हो सकती हैं जिम्मेदार
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अक्सर हमें लगता है कि गैस, पेट फूलना या पेट में भारीपन सिर्फ अनहेल्दी खाना खाने की वजह से होता है. लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है. कई बार डाइट में हेल्दी चीजें शामिल करने के बाद भी कुछ लोगों को पेट फूलने या गैस की शिकायत हो सकती है. इसकी वजह कुछ ऐसे नेचुरल फूड्स भी हो सकते हैं, जिन्हें हम आमतौर पर बहुत हेल्दी मानते हैं.

ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि कुछ चीजों में कार्बोहाइड्रेट और फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है, जिन्हें पचाना हर किसी के लिए आसान नहीं होता. इसके अलावा खाना कितनी मात्रा में खाया जा रहा है, कितनी जल्दी खाया जा रहा है और किसी खास फूड को शरीर कितना सहन कर पाता है, इन चीजों का भी असर पड़ता है.

ब्लोटिंग बढ़ाने वाले 7 हेल्दी फूड्स
बीन्स और दालें
 ब्रोकली
फूलगोभी
 सेब
 दूध और दही
 साबुत अनाज
 शुगर-फ्री फूड्स
 एवोकाडो

यहां ऐसे 7 हेल्दी फूड्स हैं, जो कुछ लोगों में ब्लोटिंग और गैस की वजह बन सकते हैं

1. बीन्स और दालें : बीन्स, चने और दालें फाइबर और प्लांट प्रोटीन के अच्छे सोर्स हैं. लेकिन इनमें कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जिन्हें आंतों में मौजूद बैक्टीरिया तोड़ते हैं. इस प्रक्रिया में गैस बन सकती है. खासकर अगर आपने अचानक अपनी डाइट में फाइबर की मात्रा बढ़ा दी है, तो पेट फूलना और गैस ज्यादा महसूस हो सकती है.

2. ब्रोकली और फूलगोभी : ब्रोकली और फूलगोभी जैसी सब्जियां सेहत के लिए काफी फायदेमंद हैं और इनमें फाइबर भी अच्छी मात्रा में होता है. लेकिन कुछ लोगों को इन्हें पचाने में परेशानी हो सकती है. बहुत ज्यादा मात्रा में खाने पर गैस, पेट फूलना या पेट में असहजता महसूस हो सकती है.

3. सेब : सेब को हेल्दी स्नैक माना जाता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए यह ब्लोटिंग की वजह बन सकता है. इसमें फाइबर के साथ फ्रुक्टोज और सॉर्बिटोल जैसी नेचुरल शुगर होती हैं. ये हर किसी के शरीर में आसानी से पच नहीं पातीं और आंतों में पहुंचकर गैस और पेट फूलने की समस्या पैदा कर सकती हैं.

4. दूध और दही : दूध और दही कैल्शियम और दूसरे जरूरी पोषक तत्वों के अच्छे स्रोत हैं. लेकिन जिन लोगों को लैक्टोज इनटॉलरेंस है, उनके लिए डेयरी प्रोडक्ट्स परेशानी पैदा कर सकते हैं. ऐसे लोगों के शरीर में लैक्टोज को पचाने वाला एंजाइम पर्याप्त मात्रा में नहीं होता. इससे गैस, पेट फूलना और पेट में असहजता हो सकती है.

5. साबुत अनाज : ओट्स, होल व्हीट और दूसरे साबुत अनाज फाइबर से भरपूर होते हैं और पाचन के लिए फायदेमंद माने जाते हैं. लेकिन अगर आप अचानक बहुत ज्यादा फाइबर लेना शुरू कर दें, तो पेट भारी लग सकता है और ब्लोटिंग हो सकती है. इसलिए फाइबर की मात्रा धीरे-धीरे बढ़ाना और पर्याप्त पानी पीना बेहतर होता है.

6. शुगर फ्री फूड्स : शुगर फ्री का मतलब हमेशा पेट के लिए भी आसान हो, ऐसा जरूरी नहीं है. कई शुगर फ्री प्रोडक्ट्स में जाइलिटोल, सॉर्बिटोल या मैनिटोल जैसे स्वीटनर्स इस्तेमाल किए जाते हैं. ये शरीर में आसानी से अवशोषित नहीं होते और कुछ लोगों में गैस, पेट फूलने या पेट दर्द की वजह बन सकते हैं.

7. एवोकाडो : एवोकाडो में हेल्दी फैट और फाइबर अच्छी मात्रा में होता है. लेकिन इसमें सॉर्बिटोल भी पाया जाता है. कुछ लोगों के शरीर में सॉर्बिटोल आसानी से पच नहीं पाता और आंतों में जाकर फर्मेंट होने के कारण गैस या ब्लोटिंग की समस्या हो सकती है.

बार-बार ब्लोटिंग हो तो क्या करें?

अगर किसी खास खाना खाने के बाद बार-बार पेट फूलता है, तो तुरंत उस फूड को अपनी डाइट से पूरी तरह हटाने की जरूरत नहीं है. आप एक फूड डायरी बना सकते हैं और उसमें नोट कर सकते हैं कि किस चीज को खाने के बाद आपको परेशानी होती है. साथ ही यह भी ध्यान दें कि आपने उसकी कितनी मात्रा खाई थी.

डाइट में फाइबर की मात्रा अचानक बढ़ाने के बजाय धीरे-धीरे बढ़ाएं और पर्याप्त पानी पिएं. खाना जल्दी-जल्दी खाने के बजाय आराम से खाएं और अच्छी तरह चबाएं.

हालांकि, अगर पेट दर्द या ब्लोटिंग के साथ लगातार वजन कम हो रहा है, मल में खून आ रहा है, उल्टी हो रही है, दर्द लगातार बढ़ रहा है या आपके सामान्य बाउल पैटर्न में बदलाव आया है, तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है. ऐसे लक्षण किसी गंभीर समस्या की ओर भी इशारा कर सकते हैं.

हर व्यक्ति का शरीर अलग होता है और एक ही हेल्दी फूड हर किसी को एक जैसा सूट करे, यह जरूरी नहीं है. इसलिए सिर्फ ब्लोटिंग के डर से पोषक तत्वों से भरपूर चीजों को डाइट से हटाने के बजाय यह समझना ज्यादा जरूरी है कि आपके शरीर को कौन से फूड्स और कितनी मात्रा में सूट करते हैं.

लेखक के बारे में : 

डॉ. विनीत कुमार गुप्ता गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के क्षेत्र में 19 वर्षों से अधिक अनुभव रखने वाले वरिष्ठ विशेषज्ञ हैं. वे वर्तमान में ShardaCare – Healthcity में गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग के निदेशक एवं विभागाध्यक्ष हैं. उन्हें पाचन तंत्र से जुड़ी बीमारियों के निदान और उपचार में विशेष विशेषज्ञता हासिल है. इसके अलावा वे ERCP, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासोनोग्राफी, एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी और सिंगल बैलून एंटेरोस्कोपी जैसी उन्नत प्रक्रियाओं में भी दक्ष हैं. उनका फोकस सटीक निदान और मरीज-केंद्रित देखभाल पर रहता है.

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