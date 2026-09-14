मोहसिन नकवी विवाद के बीच बड़ा सवाल, भारत को कब मिलेगी एशिया कप ट्रॉफी? कोच ने दिया जवाब

भले ही भारत ने महिला एशिया कप 2026 का खिताब जीत लिया हो, लेकिन एशिया कप ट्रॉफी अभी तक चैंपियंस को नहीं मिली है. बता दें कि भारतीय टीम ने प्रेजेंटेशन सेरेमनी के दौरान एसीसी चेयरमैन मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया है. फाइनल के बाद भारत के हेड कोच अमोल मजूमदार ने साफ किया कि टीम बीसीसीआई के फैसले का पूरी तरह समर्थन करती है. उन्होंने कहा कि भारत के लिए टूर्नामेंट आधिकारिक तौर पर खत्म हो चुका है और ट्रॉफी से जुड़े विवाद के बावजूद खिलाड़ी एशियाई चैंपियन बनने से खुश हैं. जब उनसे पूछा गया कि भारत को महिला एशिया कप की ट्रॉफी आखिरकार कब मिलेगी, तो मजूमदार ने माना कि अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, उन्होंने कहा, "अभी कोई जानकारी नहीं है. मैं इसका जवाब नहीं दे सकता."

इस घटना की तुलना पिछले साल हुए पुरुषों के एशिया कप फाइनल से की जा रही है, जब भारत ने मोहसिन नकवी से ट्रॉफी और मेडल लेने से इनकार कर दिया था. नतीजतन, प्रेजेंटेशन सेरेमनी में देरी हुई और ट्रॉफी एशियन क्रिकेट काउंसिल के पास ही रह गई. ट्रॉफी को लेकर अनिश्चितता के बावजूद, भारतीय टीम का मानना ​​है कि सबसे बड़ी उपलब्धि टूर्नामेंट जीतना है. फिलहाल, भारत आधिकारिक तौर पर महिला एशिया कप 2026 का चैंपियन है, जबकि ट्रॉफी का इंतजार जारी है.

भारत 8वीं बार बना चैंपियन

दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए विमेंस एशिया कप 2026 के फाइनल में हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने मौजूदा चैंपियन श्रीलंका को 72 रनों से मात देकर रिकॉर्ड आठवीं बार विमेंस एशिया कप खिताब अपने नाम किया। चैंपियन टीम का प्रदर्शन हर क्षेत्र में शानदार रहा; गेंदबाजों और बल्लेबाजों ने मिलकर देश को खिताब जीता.

184 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंकाई टीम 111 रनों पर ऑलआउट हो गई, जिसके बाद भारत ने ट्रॉफी उठाई और एक बार फिर एशियाई चैंपियन बना. स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा की अर्धशतकीय पारियों और उनके बीच हुई रिकॉर्ड 129 रनों की ओपनिंग साझेदारी के बाद, भारतीय गेंदबाजों ने कमाल का प्रदर्शन किया. श्री चरणी ने चार विकेट लिए और दीप्ति शर्मा ने तीन विकेट चटकाए. क्रांति गौड़, शेफाली और प्रेमा रावत ने भी एक-एक विकेट अपने नाम किया.

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