HIV Symptoms : क्यों और कैसे फलता है AIDS, यहां जानिए लक्षण और उपचार

HIV/AIDS Symptoms : जब भी HIV या AIDS का नाम आता है, तो मन में एक डर बैठ जाता है. यह एक ऐसी बीमारी है, जिसके बारे में सही जानकारी होना बहुत जरूरी है. अक्सर लोग जानकारी की कमी के कारण इससे जुड़ी कई गलतफहमियों का शिकार हो जाते हैं. HIV/AIDS एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या जरूर है, लेकिन अच्छी बात यह है कि साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि अब इसका इलाज संभव है और सही समय पर ट्रीटमेंट शुरू करने से लोग एक लंबी और सामान्य जिंदगी जी सकते हैं.

1. क्या है HIV और AIDS?

सबसे पहले यह समझ लीजिए कि HIV और AIDS दोनों एक नहीं हैं:

यह एक वायरस है. यह वायरस हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम (रोगों से लड़ने की ताकत) पर हमला करता है. इम्यून सिस्टम को आप अपने शरीर की फौज या सिपाही समझ सकते हैं. HIV इन्हीं को कमजोर करता है.

यह HIV संक्रमण की सबसे आखिरी और एडवांस स्टेज होती है. जब HIV वायरस शरीर के सारे सिपाहियों (इम्यून सेल्स) को इतना कमजोर कर देता है कि शरीर किसी भी छोटे-मोटे संक्रमण या बीमारी से भी लड़ नहीं पाता, तब उस स्थिति को AIDS कहते हैं.

यानी, हर HIV संक्रमित व्यक्ति को तुरंत AIDS नहीं होता. सही इलाज से AIDS की स्टेज को आने से रोका जा सकता है.

2. क्यों और कैसे फैलता है HIV?

HIV सिर्फ चार खास तरह के शारीरिक तरल पदार्थों (Body Fluids) से ही फैलता है: खून (Blood), वीर्य (Semen), योनि स्राव (Vaginal Fluids) और मां का दूध (Breast Milk).

असुरक्षित यौन संबंध: यह संक्रमण फैलने का सबसे आम तरीका है.

संक्रमित खून: ब्लड ट्रांसफ्यूजन (खून चढ़ाने) के दौरान, हालांकि अब खून की अच्छी तरह जांच होती है.

इंजेक्टेबल ड्रग्स का इस्तेमाल: एक ही सुई (Needle) को कई लोगों द्वारा शेयर करना.

मां से बच्चे में: गर्भावस्था, डिलीवरी या स्तनपान के दौरान संक्रमित मां से बच्चे में.

सबसे जरूरी बात: छूने, गले मिलने, हाथ मिलाने, साथ खाने-पीने, एक ही शौचालय का इस्तेमाल करने या मच्छरों के काटने से HIV बिल्कुल नहीं फैलता है. यह सिर्फ एक अफवाह है.

3. HIV के लक्षण (Symptoms): कैसे पहचानें?

शुरुआती लक्षण (Acute Stage)

संक्रमण होने के 2 से 4 हफ्ते बाद, कई लोगों में ये लक्षण दिखते हैं, जो एक साधारण फ्लू या ज़ुकाम की तरह होते हैं. इसलिए इन्हें पहचानना मुश्किल होता है:

तेज बुखार और ठंड लगना

गले में खराश या दर्द

बदन दर्द और मांसपेशियों में खिंचाव

लिम्फ नोड्स (गर्दन, कांख या कमर की गांठें) में सूजन

बहुत ज़्यादा थकान और सिरदर्द

एडवांस लक्षण (AIDS Stage)

तेजी से वजन कम होना

पुरानी और लंबे समय तक रहने वाली दस्त (Diarrhea)

रात में पसीना आना

बार-बार निमोनिया या टीबी (Tuberculosis) जैसे गंभीर संक्रमण होना

मुंह या प्राइवेट पार्ट्स में फंगल इन्फेक्शन (Fungal Infection)

उपचार और बचाव (Treatment and Prevention)

एंटीरेट्रोवाइरल थेरेपी (ART): HIV का कोई पक्का इलाज (Cure) अभी नहीं मिला है, लेकिन ART नाम की दवाएं मौजूद हैं. यह दवा वायरस को बढ़ने से रोकती है, जिससे इम्यून सिस्टम मज़बूत बना रहता है. ART लेने वाले लोग सामान्य और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं. उन्हें रोजाना यह दवा लेनी होती है, और उन्हें AIDS होने का खतरा लगभग खत्म हो जाता है.

यौन संबंध के दौरान कंडोम का सही इस्तेमाल करना सबसे जरूरी है.

सुई (Needles) को कभी भी शेयर न करें.

गर्भवती मां को अगर HIV है, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, ताकि ART की मदद से बच्चे को बचाया जा सके.

समय-समय पर जांच (Testing) कराना सबसे अच्छा बचाव है, खासकर अगर आपको लगता है कि आप जोखिम में हैं.



(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)