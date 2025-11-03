भोपाल की न्यूट्रिशनिस्ट ने बताए चलने के 5 आसान तरीके: सुधरेगी बॉडी, घुटने रहेंगे सेफ

Walk health benefits: हम अक्सर चलने की ताकत को कम आंकते हैं. जबकि यह मुफ्त है, आसान है, और फिट रहने का सबसे असरदार तरीका है. हार्ट की सेहत सुधारने से लेकर मूड अच्छा करने तक, बस कुछ मिनट की वॉक आपकी ज़िंदगी में बड़ा बदलाव ला सकती है. भोपाल की न्यूट्रिशनिस्ट और हेल्थ कोच रेनू राखेजा ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में 5 ऐसी खास वॉक्स (चलने के तरीके) बताई हैं, जिन्हें अपनी रूटीन में शामिल करके आप अपनी बॉडी पोस्चर (खड़े होने का तरीका), एनर्जी और ओवरऑल हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं.
रेनू कहती हैं, "जिम नहीं जा सकते? कोई बात नहीं. घर पर की जाने वाली ये 5 आसान वॉक्स आपकी ताकत, बॉडी पोस्चर और सेहत को बदल सकती हैं. कहीं भी जगह ढूंढिए और शुरू हो जाइए."
आइए, जानते हैं इन 5 वॉक्स के बारे में...1. पंजों पर चलना (Toe Walk)
रेनू का कहना है पंजों पर चलने से पिंडलियां (Calves) मजबूत होती हैं और बॉडी का बैलेंस सुधरता है. सिर्फ एक मिनट की यह माइंडफुल वॉक पोस्चर को ठीक करती है.एड़ियों पर चलना (Heel Walk)
यह वॉक पैरों के निचले हिस्से पर फोकस करती है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ावा देती है और वॉटर रिटेंशन (सूजन) कम करती है.हिप रोटेशन वॉक (Hip Rotation Walk)
इस वॉक को लेकर रेनू का सुझाव है कि यह करने से "टाइट कूल्हे ढीले होते हैं, कमर की अकड़न कम होती है और बॉडी फ्लेक्सिबल होती है.साइड-टू-साइड वॉक (Side-to-Side Walk)
रेनू के अनुसार, यह मजेदार मूव आपकी भीतरी और बाहरी जांघों को एंगेज करता है, जिससे लोअर बॉडी को टोन करने में मदद मिलती है.5. उल्टा चलना (Reverse Walk - पीछे की तरफ)
रेनू कहती हैं पीछे की तरफ चलने से घुटनों के आसपास की मांसपेशियां मजबूत होती हैं. रोजाना 2 से 5 मिनट से इसकी शुरुआत करें.
रेनू अंत में कहती हैं, यह एक सिंपल रूटीन है जो आपके आराम के लिए बना है, इसमें कोई झंझट नहीं, बस सेहत के लिए अच्छा रिजल्ट.
