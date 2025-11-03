भोपाल की न्यूट्रिशनिस्ट ने बताए चलने के 5 आसान तरीके: सुधरेगी बॉडी, घुटने रहेंगे सेफ

Walk health benefits: हम अक्सर चलने की ताकत को कम आंकते हैं. जबकि यह मुफ्त है, आसान है, और फिट रहने का सबसे असरदार तरीका है. हार्ट की सेहत सुधारने से लेकर मूड अच्छा करने तक, बस कुछ मिनट की वॉक आपकी ज़िंदगी में बड़ा बदलाव ला सकती है. भोपाल की न्यूट्रिशनिस्ट और हेल्थ कोच रेनू राखेजा ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में 5 ऐसी खास वॉक्स (चलने के तरीके) बताई हैं, जिन्हें अपनी रूटीन में शामिल करके आप अपनी बॉडी पोस्चर (खड़े होने का तरीका), एनर्जी और ओवरऑल हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं.

रेनू कहती हैं, "जिम नहीं जा सकते? कोई बात नहीं. घर पर की जाने वाली ये 5 आसान वॉक्स आपकी ताकत, बॉडी पोस्चर और सेहत को बदल सकती हैं. कहीं भी जगह ढूंढिए और शुरू हो जाइए."

आइए, जानते हैं इन 5 वॉक्स के बारे में...

रेनू का कहना है पंजों पर चलने से पिंडलियां (Calves) मजबूत होती हैं और बॉडी का बैलेंस सुधरता है. सिर्फ एक मिनट की यह माइंडफुल वॉक पोस्चर को ठीक करती है.

यह वॉक पैरों के निचले हिस्से पर फोकस करती है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ावा देती है और वॉटर रिटेंशन (सूजन) कम करती है.

इस वॉक को लेकर रेनू का सुझाव है कि यह करने से "टाइट कूल्हे ढीले होते हैं, कमर की अकड़न कम होती है और बॉडी फ्लेक्सिबल होती है.

रेनू के अनुसार, यह मजेदार मूव आपकी भीतरी और बाहरी जांघों को एंगेज करता है, जिससे लोअर बॉडी को टोन करने में मदद मिलती है.

रेनू कहती हैं पीछे की तरफ चलने से घुटनों के आसपास की मांसपेशियां मजबूत होती हैं. रोजाना 2 से 5 मिनट से इसकी शुरुआत करें.

रेनू अंत में कहती हैं, यह एक सिंपल रूटीन है जो आपके आराम के लिए बना है, इसमें कोई झंझट नहीं, बस सेहत के लिए अच्छा रिजल्ट.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)