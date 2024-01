क्या है रात में सोने का सही समय? जानें सर्दियों में कितने बजे सो जाना चाहिए, क्या है फिट रहने का फॉर्मूला

सर्दियों में रात में सोने का सही टाइम क्या है, ये है फिटनेस का फार्मूला | What Time Should You Go to Bed

हर दिन एक वयस्क को कम से कम 8 घंटे की नींद जरूर लेनी चाहिए.

लोग जो ज्यादा सोते हैं, उन्हें कई तरह का खतरा होता है.

Winter Sleep Routine: सेहतमंद रहने के लिए खानपान, सही लाइफस्टाइल के अलावा पर्याप्त नींद (Sleep) भी बेहद जरूरी है. स्लीपिंग साइकल (Sleeping Cycle) बिगड़ने से सेहत को कई तरह की समस्याएं होने लगती हैं. ऐसे में कितना और कब तक सोना चाहिए, रात में कितने बजे तक सो जाना (Raat me kab sona chahiye) चाहिए, ये सवाल कई बार सामने आते हैं. चूंकि सर्दी के मौसम में लोग जल्दी सोने (Jaldi sone ke fayde) चले जाते हैं और कुछ लोग देर रात तक जगते ही रहते हैं, ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि सर्दियों की रात में कितने बजे तक सो जाना (Right Time To Go To Bed in Winter) सेहत के लिए लाभकारी होता है.

नींद को लेकर क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स | How Sleep Works - How Much Sleep Is Enough?