विज्ञापन
विशेष लिंक

सुबह या शाम को... जानें कौन सा ड्राई फ्रूट्स खाना चाहिए किस समय, डॉक्टर ने बताया बेस्ट टाइम

Best Time To Eat Dry fruits: बादाम को दिमाग के लिए काफी कारगर माना गया है. डॉ. सेठी के मुताबिक इन्हें सुबह के समय खाना चाहिए. बादाम खाने से दिन की शुरुआत स्वस्थ होती है, शरीर में ऊर्जा बनी रहती है और दिमाग भी तेज काम करता है.

Read Time: 3 mins
Share
सुबह या शाम को... जानें कौन सा ड्राई फ्रूट्स खाना चाहिए किस समय, डॉक्टर ने बताया बेस्ट टाइम
Best Time To Eat Dry fruits: काजू को दोपहर के भोजन के साथ खाना शरीर को उत्तम फल देता है.

Best Time To Eat Dry fruits: ड्राई फ्रूट्स को सेहत के लिए चमत्कारी माना जाता है. इन्हें खाने से शरीर को कई लाभ मिलते हैं. बाजार में कई तरह के ड्राई फ्रूट्स मिलते हैं. जैसे, बादाम, अखरोट, पिस्ता, काजू और इत्यादि. लेकिन बेहद की कम लोगों को इन्हें किस समय खाया जाए इसकी जानकारी नहीं होती है. अधिकतर लोगों को लगता है कि ड्राई फ्रूट्स को सुबह के समय खाना चाहिए. हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है. गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉ. सेठी के अनुसार अगर सही समय पर ड्राई फ्रूट्स को खाया जाए तो इनका अच्छा लाभ शरीर को मिलता है. डॉ. सेठी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट कर विस्तार से बताया है कि किस समय कौन सा ड्राई फ्रूट्स खाना चाहिए. आइए जानते हैं ड्राई फ्रूट्स खाने के सही समय के बार में.

Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: Canva

बादाम

बादाम को दिमाग के लिए काफी कारगर माना गया है. डॉ. सेठी के मुताबिक इन्हें सुबह के समय खाना चाहिए. बादाम खाने से दिन की शुरुआत स्वस्थ होती है, शरीर में ऊर्जा बनी रहती है और दिमाग भी तेज काम करता है. ये ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करने में सहायक होते हैं.

अखरोट

अखरोट को खाने का सही समय शाम का माना गया है. अखरोट ओमेगा-3 फैटी एसिड और मेलाटोनिन का एक बेहतरीन स्रोत है. इसे खाने से मस्तिष्क अच्छे से कार्य करता है. नींद भी अच्छे से आती है. इसलिए शाम के समय इनका सेवन करना बेहतर है.

काजू 

काजू को दोपहर के भोजन के साथ खाना शरीर को उत्तम फल देता है. इसमें जिंक और आयरन से भरपूर मात्रा में होता है. दोपहर के भोजन के साथ इन्हें खाने से ऊर्जा का स्तर बना रहता है. थकान नहीं होती और प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है.

पिस्ता

पिस्ता प्रोटीन और फाइबर का खजाना माना जाता है. इसे खाने से ब्लड शुगर को नियंत्रित रखा जा सकता है. पिस्ता खाने से अधिक भूख भी नहीं लगती है. इन्हें दोपहर के समय खाना चाहिए.

ये था ड्राई फ्रूट्स खाने का बेस्ट टाइम. आप हो सके तो इसी तरह से इनका सेवन करें. ताकि आपके शरीर को अधिक लाभ इनसे मिल सके.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Best Time To Eat Dry Fruits, Best Time To Eat Walnuts, Best Time To Eat Almonds, Best Time To Eat Cashews
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com