नींद में नहीं पड़ेगी खलल सोएंगे पूरे 8 घंटे..बस रात के खाने में शामिल कर लीजिए ये 6 चीज

Best sleep tips : 'जैसा खाए अन्न, वैसा होए मन' ये कहावत सिर्फ दिन के खाने पर नहीं, बल्कि रात के भोजन पर भी पूरी तरह लागू होती है. क्योंकि यह समय शरीर की मरम्मत, नींद की गुणवत्ता और अगले दिन की ऊर्जा को तय करता है. आयुर्वेद के अनुसार, रात का खाना हल्का, सुपाच्य और शरीर को शांत करने वाला होना चाहिए. रात में सबसे बेहतर आहारों की बात करें, तो मूंग की दाल को सर्वोत्तम माना गया है.

यह हल्की, त्रिदोष नाशक और पेट साफ रखने वाली होती है. मूंग दाल की पतली खिचड़ी में देसी घी और सेंधा नमक मिलाकर खाने से नींद भी अच्छी आती है. सादी खिचड़ी, यानी सिर्फ मूंग दाल और चावल से बनी खिचड़ी भी रात के लिए आदर्श भोजन है, जो पेट को आराम देती है और पाचन शक्ति को संतुलित करती है.

दूध पिएं

अगर आप दूध पीते हैं तो गुनगुना दूध आपके लिए रामबाण है. हल्दी, केसर या जायफल मिलाकर पीने से यह नींद को गहरा करता है और मांसपेशियों की मरम्मत में मदद करता है.

केले की सब्जी

केले की सब्जी या उबला केला भी बहुत फायदेमंद होता है. यह वात शांत करता है और नींद लाने में मदद करता है.

नारियल पानी

भोजन के बाद थोड़ा-सा नारियल पानी या कच्चा नारियल शरीर को ठंडक देता है, पित्त को शांत करता है और त्वचा के लिए भी अच्छा होता है.

उबली शकरकंद

वहीं, उबली शकरकंद फाइबर से भरपूर होती है, जो नींद और पाचन दोनों के लिए लाभकारी है. लौकी की सब्जी को तो आयुर्वेद में सबसे शांतिदायक और हल्की माना गया है. यह पेट की गर्मी को दूर करती है और अनिद्रा में भी फायदेमंद है.

रागी का दलिया

रात को रागी का दलिया खाना भी बहुत फायदेमंद है. यह वात और पित्त को संतुलित करता है, कब्ज दूर करता है और हड्डियों को मजबूत करता है. आप चाहें तो लहसुन तड़का वाली मूंग दाल या सब्जी भी ले सकते हैं, लेकिन सीमित मात्रा में. यह गैस, अपच और नींद की समस्या में मददगार होती है.

त्रिफला चूर्ण

सोने से पहले त्रिफला चूर्ण गर्म पानी से लें. यह पेट को साफ करता है, लिवर को डिटॉक्स करता है और आंखों की रोशनी के लिए भी अच्छा होता है.

ध्यान रहे, रात का खाना सूर्यास्त के दो घंटे के भीतर हो जाना चाहिए. इसके अलावा, खाने के बाद कम से कम 30 मिनट टहलना भी जरूरी है.

