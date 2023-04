Yoga For Weight Loss: बहुत तेजी से एक्स्ट्रा बॉडी फैट घटाने के लिए करें ये 6 योगासन, थुलथुली चर्बी से मिलेगी मुक्ति

Fast Weight Loss Exercise: कुछ योग आसान तेजी से फैट बर्न करने में मदद कर सकते हैं.

खास बातें ज्यादातर लोग योग को ध्यान मेंटल वेलबीइंग से जोड़ते हैं.

कोई भी इसे वजन घटाने के उपाय के रूप में नहीं सोच सकता..

योग आपको अन्य व्यायामों की तुलना में कई जबरदस्त लाभ प्रदान कर सकता है.

Yoga For Beginners For Weight Loss: बहुत से लोग आज अपने वजन घटाने को लेकर संघर्ष कर रहे हैं. मोटापा घटाने के लिए तरह-तरह के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन तेजी से वजन घटाने के लिए क्या करें? (What To Do For Fast Weight Loss?) क्या जिम में पसीना बहाने से शरीर की चर्बी को पिघलाया जा सकता है. हममें से ज्यादातर लोग योग को ध्यान मेंटल वेलबीइंग से जोड़ते हैं. कोई भी इसे वजन घटाने के उपाय के रूप में नहीं सोच सकता, लेकिन ऐसा नहीं है. अगर योग सही तरीके से किया जाए तो आपको जल्दी रिजल्ट देखने को मिल सकता है. यह न केवल आपके फ्लेक्सिबिलिटी, मेंचल हेल्थ को बढ़ाता है, बल्कि कैलोरी भी जल्दी बर्न करता है. योग आपको अन्य व्यायामों की तुलना में कई जबरदस्त लाभ प्रदान कर सकता है, जिससे वजन घटाने (Weight Loss) की आपकी यात्रा में सहायता मिलती है. अगर आप भी बॉडी को टोन करना चाहते हैं और एक्स्ट्रा बॉडी फैट (Extra Body Fat) को कम करना चाहते हैं तो यहां कुछ योगासनों के बारे में बताया गया है जिन्हें आप ट्राई कर सकते हैं.

तेजी से एक्स्ट्रा बॉडी फैट को घटाने के लिए योग | Yoga To Reduce Extra Body Fat Fast

1) प्लैंक पोज (फलकासन)