विपस्सना योग क्या है, कैसे करते हैं और इसके Amazing फायदे, जानिए सबकुछ यहां

Vipasana yog benefits : कभी खुशी, कभी गम, कभी गुस्सा, तो कभी बेचैनी... ये सब हमारे मन का ही खेल है. लेकिन क्या हो अगर हमें कोई ऐसा तरीका मिल जाए जिससे हम इन विचारों को कंट्रोल कर सकें, अपने मन को शांत कर सकें और खुद को बेहतर तरीके से जान सकें?

यहीं पर काम आता है 'विपस्सना योग'. नाम सुनकर शायद आपको लगे कि ये कोई मुश्किल चीज होगी, लेकिन यकीन मानिए, ये बहुत ही आसान और असरदार तरीका है अपने अंदर झांकने का. तो बिना एक पल गवाए आइए जानते हैं, विपस्सना योग करने का तरीका और फायदा..

विपस्सना कैसे करते हैं- How to do vipassana

विपस्सना सीखने के लिए आमतौर पर 10 दिनों का कोर्स करना होता है. इसमें आपको एक शांत जगह पर रहना होता है, जहां आप बाहरी दुनिया से कटकर सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दे सकें. इन 10 दिनों में आपको कुछ नियमों का पालन करना होता है, जो इस प्रकार हैं-

आपको किसी से बात नहीं करनी होती, न ही कोई इशारा करना होता है.

आपको मोबाइल, किताबें, टीवी जैसी चीजों से दूर रहना होता है.

आपको सिर्फ सादा शाकाहारी भोजन का सेवन करना होता है.

दिन में कई बार ध्यान करना होता है, जिसकी शुरुआत अपनी सांस पर ध्यान देने से होती है. पहले कुछ दिन आप सिर्फ अपनी नाक के पास आने-जाने वाली सांस पर ध्यान देते हैं. फिर धीरे-धीरे आप अपने पूरे शरीर में होने वाली फीलिंग्स पर ध्यान देना सीखते हैं.

विपस्सना के फायदे क्या हैं- Benefits of vipassana

तनाव कम होता है, मन को शांत रखता है, एकाग्रता बढ़ती है, गुस्सा कम होता है, अच्छी नींद आती है. इसके अलावा विपस्सना हमें अपने मन की गहराइयों को समझने में मदद करता है, जिससे हम नकारात्मक विचारों को पहचान कर उन्हें दूर कर पाते हैं. साथ ही यह योग हमें अपनी आदतों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को समझने में मदद करता है. सबसे जरूरी एक खुशहाल जीवन प्रदान करता है और बुरी आदतों से छुटकारा दिलाता है.

तो देखा आपने विपस्सना योग का अभ्यास करने के कितने ढेर सारे फायदे हैं. लेकिन इन सारी चीजों का अनुभव आप तभी कर पाएंगे जब आप धैर्य और संयम रखेंगे. क्योंकि यह प्राचीन योगासन टेक्नीक धीरे-धीरे आपके दिल-दिमाग और शरीर पर असर करती है.

