न कोई तेल न कोई दवा, महज ये 5 चीजें खाकर बालों को कर लें मजबूत और घना

Balo Ko Majboot Kaise Kare: बालों के लिए सोयाबीन बेहद ही कारगर साबित होती है. सोयाबीन की सब्जी या दाल खाने से बालों को भरपूर मात्रा में आयरन मिल जाता है और ये मजबूत बनें रहते हैं.

Balo Ko Majboot Kaise Kare: बीन्स की सब्जी को बालों के लिए बेहद ही फायदेमंद माना जाता है.

Balo Ko Majboot Aur Ghana Kaise Banaye: कई लोग बालों को मजबूत और घना करने के लिए तरह-तरह के तेलों का इस्तेमाल करते हैं. यहां तक कुछ लोग तो बालों को सुंदर बनाने के लिए दवाइयों का भी सेवन करते हैं. हालांकि सही डाइट की मदद से भी बालों को मजबूत और घना किया जा सकता है. इसलिए तेल और दवाई की जगह आप सबसे पहले अपनी डाइट पर फोकस करें. सही डाइट होने से आपके बाल स्वस्थ बने रहेंगे (Balo Ko Majboot Kaise Kare) और घने भी हो जाएंगे. तो आइए जानते हैं उन चीजों के बारे में जो बालों के लिए उत्तम मानी गई हैं.

बालों को मजबूत और घना कैसे बनाया जा सकता है (Balo Ko Majboot Aur Ghana Kaise Banaye)

बीन्स की सब्जी

बीन्स की सब्जी को बालों के लिए बेहद ही फायदेमंद माना जाता है. इसे खाने से बाल झड़ना कम हो जाते हैं और घने बने रहते हैं. इसलिए अपनी डाइट में आप बीन्स की सब्जी को शामिल जरूर करें और हो सके तो हफ्ते में तीन दिन इस सब्जी को खाएं.

प्रोटीन युक्त चीजें

बालों के लिए प्रोटीन जरूरी होता है, इसलिए प्रोटीन युक्त चीजों से आप दोस्ती कर लें और अपनी डाइट में जितना अधिक हो सके इन्हें शामिल कर लें. अंडे, दही, पनीर, पालक में प्रोटीन अच्छी मात्रा में मौजूद होता है. इसलिए आप इन्हें अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं.

ड्राई फ्रूट्स

ड्राई फ्रूट्स खाने से भी बालों का स्वस्थ सही बना रहता है और इनके झड़ने की समस्या नहीं होती है. अखरोट, बादाम जैसे ड्राई फ्रूट्स खाने से बालों को मजबूती भी प्रदान होती है. इसलिए आप अपनी डाइट में इन्हें शामिल जरूर करें.

सोयाबीन

बालों के लिए सोयाबीन बेहद ही कारगर साबित होती है. सोयाबीन की सब्जी या दाल खाने से बालों को भरपूर मात्रा में आयरन मिल जाता है और ये मजबूत बनें रहते हैं.

तो ये थी वो चीजें जिन्हें खाने से बालों को मजबूत और घना रखा जा सकता है. इसके अलावा आप योगा भी किया करें. वो भी लाभकारी साबित होगी. 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

