Back Pain Remedies: क्रोनिक पीठ दर्द से छुटकारा पाने के लिए यहां हैं 5 कारगर पोषण संबंधी उपाय

Back Pain: अगर आपके पास पुराना पीठ दर्द है, तो अपने विटामिन डी लेवल की जांच करें

खास बातें अगर आपको पुराना पीठ दर्द है, तो फास्टिंग डाइट से बाहर निकलें.

वे मांसपेशियों को नुकसान पहुंचाते हैं जो आपकी रीढ़ पर अधिक दबाव डालता है.

यह पीठ दर्द को और गंभीर बना सकता है.

How To Get Rid Of Back Pain: पिछले साल लागू हुए लॉकडाउन को एक साल हो गया है और हम में से कई लोगों के लिए चीजें इतनी नहीं बदली हैं. हममें से कुछ जिन्होंने पिछले साल घर से काम करना शुरू किया था, वे अभी भी घर से काम कर रहे हैं, और इसने हमारे जीवन को कई तरह से बदल दिया है. शुरुआत के लिए, बहुत से लोग अब वजन बढ़ने से जूझ रहे हैं. कम शारीरिक गतिविधि और काम-जीवन संतुलन के साथ, कई अभी भी आधी रात के भोजन की पसंद और बदतर पीठ दर्द से जूझ रहे हैं.