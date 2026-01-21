बाबा ने किया बाइक से जाते युवक को हिप्नोटाइज, क्या सच में कोई पल भर में आपका दिमाग कंट्रोल कर सकता है?

Hypnotize Kaise Karte Hain: इंस्टाग्राम पर, एक वीडियो इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में बाइक से जा रहे एक युवक को रास्ते में एक बाबा रोकता है और उससे सिर्फ 2 रुपये मांगता है. युवक के पास खुल्ले पैसे नहीं होते, तो वह 20 रुपये निकालकर दे देता है. इसके बाद जो होता है, वही वीडियो को चौंकाने वाला बना देता है. युवक अचानक अपना पर्स निकालता है और उसमें रखे सारे पैसे बाबा को देने लगता है. वीडियो में लड़का बता रहा है कि बाबा ने युवक को Hypnotize कर दिया, जिससे वह बिना चाहे भी अपने पैसे दे बैठा. बता दें कि हिप्नोसिस का इस्तेमाल करके बहुत जगहों पर लोगों के साथ लूटपाट की जाती है लेकिन मेडिकल के क्षेत्र में इसका इस्तेमाल इलाज के लिए किया जाता है.

क्या सच में ऐसा हिप्नोसिस संभव है?

हिप्नोसिस दिमाग की एक ऐसी स्थिति होती है, जिसमें व्यक्ति ज्यादा रिलैक्स और फोकस्ड होता है. आमतौर पर यह प्रोसेस किसी trained healthcare professional की गाइडेंस में होती है, जिसमें शब्दों और कल्पना (imagery) का इस्तेमाल किया जाता है.



हिप्नोसिस क्या है और कैसे काम करता है?

हिप्नोसिस के दौरान व्यक्ति पूरी तरह होश में रहता है. वह न तो बेहोश होता है और न ही अपने कंट्रोल से बाहर जाता है. यह सही है कि इस स्थिति में व्यक्ति सुझावों के लिए थोड़ा ज्यादा खुला हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कोई भी उससे जबरदस्ती कुछ करवा ले. एक्सपर्ट्स मानते हैं कि सड़क पर अचानक किसी को हिप्नोटाइज करके उसका पूरा कंट्रोल लेना वैज्ञानिक रूप से साबित नहीं है.

हिप्नोसिस का सही इस्तेमाल कहां होता है?

मेडिकल फील्ड में हिप्नोसिस का इस्तेमाल स्ट्रेस, एंग्जायटी, पेन कंट्रोल और कुछ आदतों में बदलाव के लिए किया जाता है. कैंसर ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट, डेंटल प्रोसेसर का डर, नींद की समस्या और स्मोकिंग छोड़ने जैसे मामलों में इसे सपोर्ट थेरेपी के तौर पर अपनाया जाता है. हालांकि डॉक्टर इसे अकेले इलाज के रूप में नहीं, बल्कि CBT जैसे ट्रीटमेंट के साथ जोड़कर देखते हैं.

खतरा और सावधानियां

ट्रेंड प्रोफेशनल की ओर से किया गया हिप्नोसिस आमतौर पर सेफ माना जाता है, लेकिन यह हर किसी के लिए सही नहीं होता. गंभीर मानसिक बीमारी वाले लोगों में इससे उल्टा असर भी हो सकता है. चक्कर आना, सिरदर्द, मतली या ज्यादा इमोशनल रिएक्शन जैसे साइड इफेक्ट कम दिखते हैं, लेकिन संभव हैं.

