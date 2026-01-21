किन दो दवाइयों को साथ में खाना चाहिए? डॉक्टर से जानिए

Can Calcium and Iron Be Taken Together: अक्सर शरीर में पोषण की कमी को पूरा करने के लिए हम कई तरह के विटामिन और सप्लीमेंट का सहारा लेते हैं, लेकिन क्या आप इन्हें खाने का सही टाइम और तरीका जानते हैं? अगर नहीं, तो यह आर्टिकल आपके लिए है. कई बार लोग कैल्शियम और आयरन को एक साथ खा लेते हैं बता दें यह दो महत्वपूर्ण पोषक तत्व हैं जो शरीर को कई कार्यों के लिए चाहिए होते हैं. ऐसे में डॉक्टर प्रियंका सहरावत जो मस्तिष्क रोग विशेषज्ञ हैं, उनसे जानते हैं एक ही समय में यह दोनों सप्लीमेंट लेना एक अच्छा विचार क्यों नहीं है.

आयरन और कैल्शियम एक साथ खाने से क्या होता है?

अगर आप आयरन और कैल्शियम एक साथ लेते हैं, जो इससे कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जिसका सबसे बड़ा कारण है अवशोषण. डॉक्टर प्रियंका के अनुसार इन दोनों दवाइयों को साथ में लेने से कैल्शियम शरीर में आयरन के अवशोषण को रोक देता है. डॉक्टर ने आगे उदाहरण देकर समझाया कि अगर आप 100 मिलीग्राम एलिमेंटल आयरन ले रहे हैं, तो कैल्शियम की गोली के साथ लेने पर इसका कम से कम 70 से 80% हिस्सा अवशोषित नहीं हो पाएगा और आपके रक्त में नहीं पहुंच पाएगा. डॉक्टर ने आगे बताया यदि आप आयरन सप्लीमेंट ले रहे हैं, तो इसे विटामिन सी से भरपूर किसी चीज के साथ लेने की कोशिश करें. आयरन की गोली कैल्शियम के बजाय आप विटामिन सी के साथ लेने से अवशोषण बेहतर होगा. आप कोई भी खट्टा फल, नींबू पानी या संतरे का रस पी सकते हैं, इससे आयरन का अवशोषण बेहतर तरीके से होगा.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)