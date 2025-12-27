धुएं वाला कॉकटेल या जानलेवा ड्रिंक? लिक्विड नाइट्रोजन ड्रिंक्स का सच जो आपको जानना जरूरी है

Liquid Nitrogen: टेबल पर रखा ड्रिंक और ऊपर उठता सफेद धुआं, ये लिक्विड नाइट्रोजन ड्रिंक्स देखने में जितने आकर्षक लगते हैं, उतने ही सेहत के लिए खतरनाक भी हो सकते हैं. सोशल मीडिया और हाई-एंड पार्टियों में ये ड्रिंक्स ट्रेंड बन चुके हैं, लेकिन हाल ही में सामने आई एक घटना ने इस “फन एक्सपीरियंस” के पीछे छिपे गंभीर खतरे को उजागर कर दिया है. सवाल यह है कि क्या लिक्विड नाइट्रोजन ड्रिंक सच में सेफ हैं, या फिर यह एक जानलेवा एक्सपेरिमेंट बन सकता है?

लिक्विड नाइट्रोजन क्या है? (What is Liquid Nitrogen?)

लिक्विड नाइट्रोजन का मतलब है, वो नाइट्रोजन गैस है, जिसे बहुत ज्यादा ठंडा करके तरल बना दिया जाता है. इसका बोइलिंग पॉइंट (Boiling point) लगभग -195.8 डिग्री सेल्सियस होता है. इतने कम तापमान पर यह किसी भी चीज को छूते ही तुरंत फ्रीज कर सकता है. इसका इस्तेमाल लैब, इलाज में (जैसे स्किन ट्रीटमेंट), कंप्यूटर को ठंडा रखने और बायोलॉजिकल सैंपल को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है.

फूड और ड्रिंक में क्यों होता है इस्तेमाल? (Why is it Used in Food and Drinks?)

रेस्टोरेंट और बार में लिक्विड नाइट्रोजन का इस्तेमाल खाने और ड्रिंक्स को तुरंत ठंडा करने और “स्मोकी इफेक्ट” देने के लिए किया जाता है. आइसक्रीम को तुरंत जमाना या ड्रिंक को विजुअली अट्रैक्टिव बनाना इसका मेन पर्पज होता है. अगर लिक्विड नाइट्रोजन पूरी तरह वाष्पित हो (Evaporate) चुका हो और उसका असर खत्म हो गया हो, तब यह थोड़ा कम रिस्की माना जाता है.

लिक्विड नाइट्रोजन पीना क्यों खतरनाक है? (Why is Drinking Liquid Nitrogen Dangerous?)

समस्या तब होती है जब लिक्विड नाइट्रोजन पूरी तरह वाष्पित होने से पहले पी लिया जाए. शरीर के अंदर पहुंचते ही यह तेजी से गैस में बदल जाता है और इसका वॉल्यूम सैकड़ों गुना बढ़ जाता है. ऐसे में इन चीजों का खतरा बढ़ जाता है:

मुंह, गले और पेट की टिश्यू को गंभीर नुकसान

पेट के अंदर अत्यधिक दबाव

पेट में छेद (Perforation)

इंटरनल ब्लीडिंग और जान का खतरा

यही वजह है कि एक्सपर्ट किसी भी सूरत में डायरेक्ट लिक्विड नाइट्रोजन कंज्यूम करने से मना करते हैं.

मॉस्को की घटना: चेतावनी बनता वीडियो (Moscow Incident: A Shocking Warning)

हाल ही में मॉस्को में एक ऑफिस की क्रिसमस पार्टी में एक व्यक्ति ने लिक्विड नाइट्रोजन वाला कॉकटेल पी लिया. शेफ ने उसे इसके खतरे के बारे में कोई चेतावनी नहीं दी थी. ड्रिंक पीते ही उस व्यक्ति को तेज दर्द होने लगा. डॉक्टरों ने बताया कि पेट के अंदर गैस तेजी से फैल गई, जिससे उसका पेट फट गया. उसे तुरंत ICU में भर्ती कर सर्जरी करनी पड़ी. यह घटना बताती है कि थोड़ी सी लापरवाही कैसे जानलेवा साबित हो सकती है.

क्या लिक्विड नाइट्रोजन ड्रिंक सुरक्षित हो सकता है? (Can Liquid Nitrogen Drinks Be Safe?)

विशेषज्ञों के मुताबिक, ड्रिंक तभी सुरक्षित मानी जा सकती है जब:

सारा लिक्विड नाइट्रोजन पूरी तरह वाष्पित हो चुका हो.

गिलास में कोई धुआं या बुलबुले न दिखें.

पीने से पहले पर्याप्त समय दिया गया हो.

भारत में FSSAI के दिशानिर्देशों के मुताबिक, लिक्विड नाइट्रोजन का इस्तेमाल केवल प्रोसेसिंग और फ्रीजिंग के लिए किया जा सकता है, सीधे सेवन के लिए नहीं.

इसलिए अगली बार अगर कोई “स्मोकी कॉकटेल” ऑफर करे, तो उसकी चमक-धमक से ज्यादा अपनी सेहत को अहमियत दें, क्योंकि ट्रेंड से ज्यादा जरूरी आपकी जिंदगी है.

