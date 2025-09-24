बालों का झड़ना हो या घुटनों का दर्द, आयुर्वेद में है हर मर्ज की दवा, यहां देखिए लिस्ट

विज्ञापन
आयुर्वेद में शरीर के हर हिस्से के लिए खास दवाएं और उपचार बताए गए हैं. इस लेख में हम बालों से लेकर घुटनों के दर्द तक, विभिन्न समस्याओं के लिए आयुर्वेदिक उपायों पर चर्चा करेंगे.

हार्ट के लिए अर्जुन और तुलसी का सेवन आयुर्वेद में अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है.

Ayurved ke fayde : आयुर्वेद, दुनिया की सबसे पुरानी चिकित्सा पद्धति है, जिसने अन्य उपचार प्रणालियों को प्रेरित किया है. आजकल, लोग प्राकृतिक और सुरक्षित इलाजों के लिए आयुर्वेद की ओर ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं. आयुर्वेद में शरीर के हर हिस्से के लिए खास दवाएं और उपचार बताए गए हैं. इस लेख में हम बालों से लेकर घुटनों के दर्द तक, विभिन्न समस्याओं के लिए आयुर्वेदिक उपायों पर चर्चा करेंगे.

बालों का झड़ना रोके भृंगराज

बालों के लिए भृंगराज का प्रयोग अत्यंत लाभकारी माना गया है. यह न केवल बालों को झड़ने से रोकता है, बल्कि उन्हें मजबूत, घने और प्राकृतिक रूप से काला बनाए रखने में मदद करता है.

स्किन के लिए एलोवेरा

त्वचा की देखभाल के लिए एलोवेरा अत्यंत उपयोगी है. एलोवेरा के गुण त्वचा को नमी प्रदान करते हैं, उसे स्वस्थ बनाते हैं और सूजन या दाग-धब्बों को कम करने में सहायक होते हैं.

हार्ट के लिए अर्जुन की छाल और तुलसी

हार्ट के लिए अर्जुन और तुलसी का सेवन आयुर्वेद में अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है. अर्जुन हृदय की धड़कन को संतुलित करता है और रक्तवाहिनियों को मजबूत बनाता है, जबकि तुलसी शरीर की रोग-प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाकर हृदय को स्वस्थ रखने में मदद करती है.

गॉल ब्लैडर के लिए गुड़हल

गुड़हल पित्ताशय के लिए लाभकारी है, यह पित्त से जुड़ी समस्याओं को नियंत्रित करता है और पाचन को सुधारता है. भूमि आंवला यकृत या जिगर के लिए अत्यंत उपयोगी है, यह लिवर को मजबूत बनाता है और विषैले पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है. कालमेघ अग्न्याशय, सिरा और धमनियों के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है.

नीम रखे ब्रेन हेल्दी

नीम, पीपल, शीशम और नीमगिलोय मस्तिष्क को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं और रक्त शुद्धि में योगदान देते हैं. ब्राह्मी और शंकपुष्पी मस्तिष्क की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए लाभकारी हैं, ये स्मृति और मानसिक स्पष्टता को बढ़ाते हैं.

आंखों के लिए हरड़

आंखों के लिए हरड़, बेहेड़ा और आंवला अत्यंत उपयोगी हैं. ये दृष्टि शक्ति को बनाए रखते हैं और आंखों से संबंधित रोगों को कम करते हैं. कान के स्वास्थ्य के लिए सुदर्शन लाभकारी है, जबकि गले के लिए मुलेठी का उपयोग किया जाता है. फेफड़ों के लिए वासा और गंभारी के उपयोग से श्वसन प्रणाली मजबूत होती है.

spleen के लिए शरपुंखा

प्लीहा के लिए शरपुंखा लाभकारी है. आमाशय के लिए हरड़, बेहेड़ा और आंवला पेट की समस्याओं को कम करते हैं और पाचन क्रिया को सुधारते हैं. किडनी के स्वास्थ्य के लिए पुनर्नवा और गोखरू लाभकारी हैं, जो मूत्र प्रणाली को ठीक रखते हैं. मूत्राशय के लिए पलाश और गोखरू का प्रयोग लाभदायक होता है.

जोड़ों के दर्द में हरसिंगार

आयुर्वेद में घुटनों और जोड़ों के स्वास्थ्य के लिए पारिजात (हार-श्रृंगार) का प्रयोग किया जाता है, जो जोड़ों के दर्द और सूजन को कम करता है. आध्यात्मिक स्वास्थ्य और आत्मा के संतुलन के लिए एडी आक (अर्क) का प्रयोग लाभकारी माना गया है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

