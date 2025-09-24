इन 4 फेशियल से बना लेनी चाहिए दूरी, नहीं तो स्किन हो सकती है डैमेज

Parlour Facial Can Be Risky: आजकल हर कोई चाहता है कि उसकी स्किन दमकती रहे और देखने में साफ-सुथरी लगे. इसी वजह से बहुत लोग सैलून जाकर फेशियल करवाना पसंद करते हैं. वहां आपको अलग-अलग नाम और वादों के साथ कई तरह के फेशियल मिलते हैं. कोई कहता है कि फल वाले फेशियल से चेहरे पर निखार आएगा, तो कोई कहता है कि गोल्ड वाले से दमक बढ़ेगी. लेकिन सच कहें, तो हर फेशियल आपकी स्किन के लिए सही नहीं होता. अगर आप भी सैलून में बैठकर बिना सोचे-समझे किसी फेशियल को मेनू आइटम की तरह चुन लेते हैं, तो ये जानकारी आपके लिए बहुत काम की है. चलिए जानते हैं उन 4 पार्लर (trendy लेकिन स्किन को नुकसान पहुंचाने वाले) फेशियल्स के बारे में, जिनसे आपको बचना चाहिए.

भूलकर भी न करवाएं 4 फेशियल - Avoid These 4 Facial



1. फ्रूट फेशियल - मीठा धोखा

फलों से बना फेशियल सुनने में तो नेचुरल लगता है, लेकिन यह हर स्किन के लिए नहीं होता. खासतौर पर अगर आपकी स्किन पर मुंहासे होते हैं, तो यह फेशियल हालत और बिगाड़ सकता है. फलों में मौजूद शुगर और एसिड चेहरे पर जलन, लालपन और फुंसी बढ़ा सकते हैं. इसलिए सिर्फ नाम देखकर न चुनें - असर भी देखें.

2. सैलून हाइड्रा फेशियल - सस्ता है, पर साफ है?

हाइड्रा फेशियल आजकल बहुत चर्चा में है. यह सस्ता भी होता है और सुनने में वैज्ञानिक सा लगता है. लेकिन असली परेशानी तब होती है जब सैलून में साफ-सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता. मशीन बार-बार इस्तेमाल होती हैं और अगर सही तरह से साफ न की जाएं, तो स्किन पर बैक्टीरिया का हमला हो सकता है. ऊपर से यह भी नहीं पता चलता कि आपकी स्किन को जितना सीरम चाहिए था, वो दिया गया या नहीं.

3. गोल्ड फेशियल - सबसे ज्यादा खतरनाक

नाम सुनकर लगता है कि चेहरे पर सोने सी चमक आ जाएगी. लेकिन हकीकत ये है कि इसमें मिलाया जाने वाला गोल्ड अक्सर सिर्फ चमक देने वाला शिमर होता है यानी नकली दमक. साथ ही इसमें ब्लीच जैसे केमिकल्स होते हैं जो आपकी स्किन पर जलन पैदा कर सकते हैं. अगर आपकी स्किन थोड़ी भी संवेदनशील है, तो ये फेशियल उसे बहुत नुकसान पहुंचा सकता है. यही वजह है कि मुझे यह सबसे ज़्यादा नापसंद है.

4. अरोमा फेशियल - खुशबू के पीछे छिपा खतरा

अरोमा यानी खुशबूदार तेलों से बना फेशियल उन लोगों के लिए बहुत नुकसानदेह हो सकता है, जिनकी स्किन पर एलर्जी या जलन की समस्या होती है. इसमें मौजूद तेज महक वाले तेल स्किन की बाहरी परत को बिगाड़ सकते हैं और एक्ज़िमा, रैशेज़ या खुजली जैसी समस्याए पैदा कर सकते हैं. इसके बजाय घर पर हल्के मॉइस्चराइजर या डॉक्टर की सलाह से कुछ अपनाना बेहतर रहेगा.





(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)