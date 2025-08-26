106 की उम्र में पूर्व एसीपी बलदेव राज दत्ता को मिला ‘जीने की इच्छा शक्ति’ का सम्मान

संजीवन अस्पताल, दरियागंज ने नेशनल मेडिकल फोरम (NMF) के सहयोग से आज एक विशेष सम्मान समारोह का आयोजन किया, जिसमें 106 वर्षीय श्री बलदेव राज दत्ता की असाधारण दृढ़ता और जीवन जीने की अदम्य इच्छा शक्ति को सम्मानित किया गया.

श्री दत्ता ‘जीने की इच्छा शक्ति' के सजीव प्रतीक हैं. उन्होंने राष्ट्र की सेवा करते हुए पुलिस सेवा में उच्च पदों पर कार्य किया और सहायक पुलिस आयुक्त (ACP) के पद तक पहुँचे. वे हमारे देश की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के निजी सुरक्षा अधिकारी भी रहे. उनका जीवन साहस, सेवा और अदम्य इच्छाशक्ति का दुर्लभ संगम है, जो आज भी पीढ़ियों को प्रेरणा देता है.

इस अवसर की शोभा बढ़ाई श्री रॉबिन हिबू, विशेष आयुक्त, दिल्ली पुलिस ने बतौर मुख्य अतिथि, जबकि कार्यक्रम की मेजबानी डॉ. प्रेम अग्रवाल, प्रबंध निदेशक, संजीवन अस्पताल एवं अध्यक्ष, नेशनल मेडिकल फोरम ने की. उनके साथ वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. मानव अग्रवाल, डॉ. मृगाक्षी अग्रवाल और डॉ. शिखर वर्मा भी उपस्थित रहे. अपनी उन्नत आयु के बावजूद श्री दत्ता आज भी उस ‘जीने की इच्छा शक्ति' का प्रतीक हैं, जो बीमारी, कमजोरी और उम्र से लड़ते हुए भी मनुष्य की आत्मा को जीवित रखती है. उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि दृढ़ संकल्प, विश्वास और साहस से इंसान सौ वर्ष पार करने के बाद भी प्रेरणा दे सकता है.

इस अवसर पर डॉ. प्रेम अग्रवाल ने कहा, “श्री बलदेव राज दत्ता का सम्मान करना न केवल उनकी व्यक्तिगत यात्रा को श्रद्धांजलि देना है, बल्कि उस सार्वभौमिक मानवीय भावना को भी नमन करना है, जो हर परिस्थिति में हार नहीं मानती. उनका जीवन उन सभी के लिए आशा का दीपक है, जो बीमारी और कठिनाइयों से जूझ रहे हैं.” यह समारोह संजीवन अस्पताल और नेशनल मेडिकल फोरम की उस साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिसके तहत वे दृढ़ता, दीर्घायु और जीवन की गरिमा को सम्मानित करते हैं.

