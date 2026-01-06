क्या एंटीबायोटिक्स के साइड इफेक्ट होते हैं? जानें किन लोगों को पहुंच सकता है नुकसान!

Antibiotics Ke Nuksan: सर्दी जुकाम हो या बैक्टीरियल इंफेक्शन सभी से निपटने के लिए एंटीबायोटिक्स का सहारा लिया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कुछ लोगों के लिए एंटीबायोटिक्स का सेवन नुकसानदायक साबित हो सकता है. जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने. आइए बिना देरी किए जानते हैं एंटीबायोटिक्स के क्या साइड इफेक्ट हैं और किन लोगों को नहीं करना चाहिए इसका सेवन?

ज्यादा एंटीबायोटिक दवा खाने से क्या होता है?

पेट से जुड़ी दिक्कतें: ज्यादा मात्रा में एंटीबायोटिक्स लेने से पेट में दर्द, गैस, उलटी, दस्त और चक्कर आने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एंटीबायोटिक्स पेट में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचा देती है, जो पाचन के लिए जरूरी माने जाते हैं.

कम भूख लगना: कई लोगों को एंटीबायोटिक्स खाने से कम भूख लग सकती है जिसके कारण शरीर को कमजोरी का सामना करना पड़ सकता है. इसलिए जरूरत से ज्यादा एंटीबायोटिक्स का सेवन करने से बचना चाहिए.

सिरदर्द होना: सिरदर्द होना: कुछ लोगों में एंटीबायोटिक्स सिरदर्द और चक्कर आने का कारण भी बन सकती है. बता दें यह समस्या आमतौर पर दवा बंद करने के बाद ठीक हो जाती है. इसलिए इसका सेवन करने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए.

एलर्जी: कुछ लोगों को एंटीबायोटिक्स खाने से एलर्जी की समस्या का सामना भी करना पड़ सकता है जिसके लक्षणों में त्वचा पर लाल चकत्ते, खुजली या सूजन शामिल हो सकते हैं. अगर आपको भी एंटीबायोटिक्स की दवा खाने के बाद कुछ ऐसा महसूस हो, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क जरूर करें.

फंगल इन्फेक्शन: जब एंटीबायोटिक्स अच्छे बैक्टीरिया को खत्म कर देती हैं, तो शरीर में फंगल इंफेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है, खासकर मुंह या त्वचा पर. इसलिए ज्यादा मात्रा में एंटीबायोटिक्स खाना शरीर के लिए नहीं माना जाता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)