बिना प्रिस्क्रिप्शन एंटीबायोटिक लेने वाले हो जाएं अलर्ट ! उठाने पड़ सकते हैं सेहत को भारी नुकसान

Side effects of taking antibiotics without a prescription : जरा-सा ज़ुकाम हुआ या पेट खराब लगा, तो हम में से कई लोग सीधा मेडिकल स्टोर की तरफ भागते हैं. बिना सोचे समझे, अपनी मर्जी से कोई भी एंटीबायोटिक खरीदकर खा लेते हैं. हमें लगता है कि फटाफट ठीक होने का यह सबसे आसान तरीका है, पर क्या आप जानते हैं कि आपका यह कदम भविष्य में आपकी सेहत के लिए कितना कितना बड़ा खतरा खड़ा कर सकता है?

अगर नहीं, तो आज के इस आर्टिकल में हम आपको बिना डॉक्टर की सलाह पर एंटीबायोटिक खाने के क्या नुकसान हो सकते हैं, इसके बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं...

बिना प्रिस्क्रिप्शन एंटीबायोटिक खाने के नुकसान - Disadvantages of taking antibiotics without a prescription

डॉक्टर की सलाह के बिना एंटीबायोटिक लेना एक बहुत बड़ी गलती है. एंटीबायोटिक सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए बनी होती है. ज़ुकाम या फ्लू, जो अक्सर वायरल होते हैं, उनमें यह दवा बिलकुल काम नहीं करती. ऐसे में जब आप बिना वजह इसे खाते हैं, तो यह दवा आपके शरीर के अंदर मौजूद 'गुड' बैक्टीरिया को भी मार देती है, जिससे आपको पेट की समस्याएं या एलर्जी हो सकती है.

लेकिन, सबसे बड़ा खतरा है 'एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस' का. दरअसल छोटी-छोटी बातों पर एंटीबायोटिक लेते हैं, तो बैक्टीरिया उस दवा को पहचान लेते हैं और खुद को उसके खिलाफ मजबूत बना लेते हैं. नतीजा यह होता है कि जब आपको भविष्य में कोई गंभीर इन्फेक्शन होता है, तो दवाएं उस पर असर करना बंद कर देती हैं.

इन बातों का रखें खास ख्याल

हर बीमारी का इलाज एंटीबायोटिक नहीं है. जुकाम-खांसी में डॉक्टर से सलाह लें.

अगर डॉक्टर ने दी है, तो उसका पूरा कोर्स करें, भले ही आप पहले ही बेहतर महसूस करने लगें.

अपनी पुरानी बची हुई दवाएं कभी न खाएं.

अगली बार जब आपका हाथ बिना प्रिस्क्रिप्शन के एंटीबायोटिक की तरफ बढ़े, तो सोचिएगा आप एक छोटी सी बीमारी ठीक करने के लिए अपनी भविष्य की सेहत को दांव पर लगा रहे हैं. समझदारी इसी में है कि हर छोटी-बड़ी सेहत की परेशानी के लिए हमेशा डॉक्टर से सलाह लीजिए.

