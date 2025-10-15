रोज अंडा खाने से शरीर में क्या होता है? नुकसान जानकर बंद कर देंगे खाना

Side Effects Of Eggs Everyday: अंडा प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स का एक बेहतरीन स्रोत माना जाता है. इसमें पाया जाने वाला प्रोटीन, विटामिन डी, बी12, कैल्शियम और ओमेगा-3 फैटी एसिड शरीर के लिए बेहद फायदेमंद है. इसलिए लोग अपने आप को फिट रखने के लिए रोजाना इसका सेवन करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर दिन अंडा खाना कुछ लोगों के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है? जी हां, जरूरत से ज्यादा अंडे का सेवन कई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है. तो चलिए जानते हैं किन लोगों को नहीं करना चाहिए रोज अंडे का सेवन.

अंडा खाने से क्या नुकसान हो सकता है?

कोलेस्ट्रॉल: अंडे की जर्दी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा होती है. रोजाना ज्यादा अंडे खाने से बेड कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, जिससे दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है. इसलिए जिन लोगों को पहले से ही हाई कोलेस्ट्रॉल या ब्लड प्रेशर की समस्या है, उन्हें अंडे सीमित मात्रा में खाने चाहिए.

पाचन: रोज अंडा खाने से खाने से कुछ लोगों को गैस, पेट फूलना या अपच जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. इसलिए अगर किसी का पाचन तंत्र कमजोर है, तो उन्हें रोज अंडा खाने से परहेज करना चाहिए.

किडनी: अंडे में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है. जरूरत से ज्यादा इसका सेवन किडनी पर अतिरिक्त दबाव डाल सकता है. जिन लोगों को पहले से किडनी की समस्या है, उन्हें प्रोटीन की मात्रा का सेवन डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही करना चाहिए.

एलर्जी: कुछ लोगों को अंडे में पाए जाने वाले प्रोटीन से एलर्जी होती है. इसलिए अगर आपको अंडा खाने के बाद त्वचा पर लाल चकत्ते, खुजली, गले में जलन या सांस लेने में दिक्कत जैसे लक्षण दिखें तो डॉक्टर से जरूर मिलें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)