धनिया पानी पीने के 4 बड़े फायदे

Dhaniya Pani Peene Ke Fayde: हमारी रसोई में रोज इस्तेमाल होने वाला धनिया सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि एक औषधीय गुणों के लिए भी जाना जाता है. विटामिन सी, विटामिन के, पोटैशियम, कैल्शियम, आयरन और एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे कई पोषक तत्वों से भरपूर धनिया के दाने को जब इसे पानी में भिगोकर पीया जाता है, तो यह शरीर को अंदर से डिटॉक्स करते हैं और कई बीमारियों से दूर रखते हैं. आइए जानते हैं रोजाना धनिया पानी पीने के 5 बड़े फायदे क्या हैं?

सुबह खाली पेट धनिया का पानी पीने के क्या फायदे हैं?

पाचन: धनिया पानी पेट के लिए किसी वरदान से कम नहीं है. यह पेट से जुड़ी दिक्कतें जैसे गैस, जलन और अपच जैसी समस्याओं को दूर करने में मदद करता है. जिन लोगों को पेट से जुड़ी समस्याओं की शिकायत रहती हैं उनके लिए इस पानी का सेवन फायदेमंद हो सकता है.

वजन: वजन घटाने में मददगार* जो लोग मोटापे से परेशान हैं, उनके लिए धनिया पानी एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है. यह शरीर से टॉक्सिनस को बाहर निकालता है और मेटाबॉलिज्म को तेज करता है, जिससे शरीर में जमा फैट बर्न हो जाता है और वजन को आसानी से कम किया जा सकता है.

ब्लड शुगर: धनिया के बीज ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद कर सकते हैं. मधुमेह के मरीजों के लिए यह एक प्राकृतिक उपाय साबित हो सकता है.

स्किन: धनिया एंटीऑक्सिडेंट्स और एंटीबैक्टीरियल गुणों से भरपूर है, जो त्वचा को साफ और चमकदार बनाते हैं. धनिया का पानी त्वचा से टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है और पिंपल्स, एक्ने और डार्क स्पॉट्स को कम करता है.

धनिया पानी कैसे बनाएं?

रात में सोने से पहले 1 से 2 चम्मच धनिया के दाने एक गिलास पानी में भिगो दें, फिर सुबह इसे छानकर खाली पेट पी लें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)