Almonds vs Peanuts: दोनों ही नट्स विटामिन्स और मिनरल्स का पॉवरहाउस कहे जा सकते हैं.

Almonds vs Peanuts: आज के समय में हम सभी अपनी सेहत को लेकर काफी सजग हो चुके हैं. अलग-अलग तरह के डाइट प्‍लान (Healthy Diet Plan) चलन में हैं. लोग अपनी सेहत और शरीर की जरूरत के हिसाब से आहार लेने लगे हैं. इस जागरूकता के बीच अभी भी ऐसे बहुत से लोग बचे हैं, जो हेल्‍दी खाने में लोगों की कही बातों को सुनकर आहार (Healthy Diet) को चुनते हैं. यह सेहत के साथ बड़ा खिलवाड़ हो सकता है. इसलिए यह जरूरी है कि आपको यह पता हो कि जो आप खाने जा रहे हैं वह आपके शरीर में किस तरह के बदलाव कर सकता है. और आपके ल‍िए उपलब्‍ध व‍िकल्‍पों में बेस्‍ट कौन सा है. अक्‍सर लोग बॉडी बिल्डिंग (Body Building) या मसल गेन (muscle gain diet) के लिए अपनी डाइट में मूंगफली या बादाम (Almonds vs Peanuts) को शामिल करते हैं. लेकिन इनके पोषण मूल्‍यों (nutrition value) की जानकारी उन्‍हें नहीं होती. ऐसे में यह सवाल अक्‍सर सुनने को मिलता है कि मूंगफली या बादाम कौन सा सेहतमंद है? तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब लेते हैं मूंगफली या बादाम कौन सा बेहतर है?