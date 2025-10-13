Badam health benefits: 5 भीगे हुए बादाम में कितना प्रोटीन होता है?

Badam health benefits : बादाम... नाम तो सुना ही होगा! बचपन से घरवाले कहते आ रहे हैं, "बेटा, बादाम खाओ, दिमाग तेज होगा!" और वो गलत नहीं कहते थे. बादाम सिर्फ दिमाग के लिए ही नहीं, बल्कि हमारी पूरी सेहत के लिए एक वरदान हैं. सुबह-सुबह 5 भीगे हुए बादाम खाने की आदत आपको कई बीमारियों से बचा सकती है और आपको दिनभर चुस्त-दुरुस्त रख सकती है. आइए जानते हैं 5 बादाम खाने से शरीर को कितना प्रोटीन मिलता है और इसके कितने फायदे हैं...

5 भीगे हुए बादाम में कितना प्रोटीन होता है?

अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ 5 बादाम खाने से क्या होगा, तो जान लीजिए कि ये 5 बादाम पावरहाउस हैं. लगभग 5 भीगे हुए बादाम (लगभग 6 ग्राम) में आपको करीब 1.2 ग्राम से 1.5 ग्राम तक प्रोटीन मिल सकता है. यह भले ही बहुत न लगे, लेकिन यह आपके दिन की शुरुआत के लिए एक अच्छी मात्रा है, खासकर अगर आप इसे संतुलित नाश्ते के साथ लेते हैं. बादाम सिर्फ प्रोटीन ही नहीं, बल्कि फाइबर, विटामिन E, मैग्नीशियम और हेल्दी फैट्स से भी भरपूर होते हैं.

बादाम को कैसे खाएं?

बादाम को रातभर पानी में भिगोकर सुबह छिलका उतारकर खाना सबसे फायदेमंद होता है. छिलका उतारने से पोषक तत्व आसानी से पच जाते हैं. आप इसे अपने नाश्ते में, ओट्स या दही के साथ भी खा सकते हैं.

बादाम खाने के फायदे

दिमाग बनाए तेज़ और याददाश्त सुधारे दिल को रखे सेहतमंद वजन कम करने में मददगार हड्डियां और दांत बनाए मज़बूत त्वचा और बालों को दे चमक

तो अब देर किस बात की? आज से ही अपनी डाइट में भीगे हुए बादाम को शामिल करें और हेल्दी लाइफ की ओर एक कदम बढ़ाएं...

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)