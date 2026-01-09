सुपरस्टार Ajith Kumar 4 घंटे से भी कम सोते हैं, जानें कम नींद लेने के नुकसान

Side Effects of Poor Sleep : तमिल सिनेमा के सुपरस्टार अजित कुमार ने हाल ही में एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि वह कई बार रात में सिर्फ 4 घंटे या उससे भी कम नींद ले पाते हैं. उनकी प्रोफेशनल कमिटमेंट्स, रेसिंग का शौक और लगातार काम का दबाव उन्हें पूरी नींद लेने से रोकता है. लेकिन सवाल यह है कि क्या यह आदत सेहत के लिए सही है? एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जिस तरह खाना और पानी शरीर के लिए जरूरी है, उसी तरह नींद भी एक बेसिक जरूरत है.

कम नींद के नुकसान - Side Effects of Poor Sleep

अगर आप लगातार 5-6 घंटे या उससे कम सोते हैं, तो इसके असर साफ दिखने लगते हैं, जैसे- थकान, चिड़चिड़ापन, फोकस की कमी, इम्यूनिटी कमजोर होना और लंबे समय में डायबिटीज व हार्ट डिजीज का खतरा. यानी नींद की अनदेखी करना सीधे-सीधे हेल्थ से समझौता है.

नींद क्यों है इतनी जरूरी? - Why Sleep Matters

नींद सिर्फ आराम नहीं, बल्कि शरीर की नेचुरल रिपेयर सिस्टम है. जब आप सोते हैं, तब शरीर अंदर से खुद को ठीक करता है. इसी दौरान गट रिपेयर होता है, जिससे पाचन बेहतर रहता है. नींद में हार्मोन रीसेट होते हैं, जो मूड, एनर्जी और इम्यून सिस्टम को बैलेंस रखते हैं. साथ ही मेटाबॉलिज्म बैलेंस में आता है, जिससे वजन कंट्रोल में रहता है. लगातार कम नींद लेने से पाचन बिगड़ सकता है, हार्मोनल गड़बड़ी हो सकती है और वजन बढ़ने लगता है. इसलिए अच्छी सेहत के लिए क्वालिटी नींद बेहद जरूरी है.



स्लीप साइकिल सुधारें - Improve Sleep Cycle

हेल्थ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर आपकी नींद सही है, तो शरीर खुद-ब-खुद हील होने लगता है. बेहतर डाइट, एक्सरसाइज और मेंटल हेल्थ की नींव भी अच्छी नींद पर ही टिकी होती है. रोजाना 7–8 घंटे की क्वालिटी स्लीप को प्राथमिकता दें.





(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)