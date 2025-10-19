विज्ञापन
दिवाली में वजन बढ़ने से डरते हैं? अपनाएं ये 5 आसान ट्रिक्स और Guilt-free खाएं मिठाइयां और पकवान

Diwali 2025: दिवाली में वजन बढ़ने से डरने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी समझदारी और बैलेंस जरूरी है. यहां बताए गए ट्रिक्स अपनाकर आप गिल्ट-फ्री तरीके से मिठाइयों और पकवानों का मजा ले सकते हैं.

दिवाली में वजन बढ़ने से डरते हैं? अपनाएं ये 5 आसान ट्रिक्स और Guilt-free खाएं मिठाइयां और पकवान
How to Avoid Weight Gain: खाने को एंजॉय करें, लेकिन बैलेंस बनाए रखें.

Guilt-free Eating During Diwali: दिवाली का त्योहार खुशियों, रोशनी और स्वादिष्ट खाने का संगम होता है. हर घर में मिठाइयों की खुशबू, नमकीन स्नैक्स और पारंपरिक व्यंजन तैयार होते हैं. लेकिन, इसी के साथ एक डर भी मन में बैठा रहता है वजन बढ़ने का! कई लोग दिवाली के बाद खुद को आईने में देखकर पछताते हैं कि उन्होंने इतना क्यों खा लिया. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि थोड़ी समझदारी और स्मार्ट ट्रिक्स अपनाकर आप दिवाली में सब कुछ खा सकते हैं वो भी guilt-free! अगर आप भी इस फेस्टिव सीजन में स्वाद का मजा लेना चाहते हैं बिना वजन बढ़ाए, तो ये 5 आसान और असरदार ट्रिक्स आपके लिए हैं.

ट्रिक 1: प्लेट को स्मार्ट तरीके से भरें

दिवाली की थाली में सब कुछ होता है मिठाई, नमकीन, पूड़ी, सब्जी, चाट और क्या-क्या नहीं! लेकिन अगर आप स्मार्ट पोर्शन कंट्रोल अपनाएं, तो आप हर चीज का स्वाद ले सकते हैं बिना ओवरईटिंग किए. हर चीज की छोटी मात्रा लें. थाली में सबसे पहले सलाद या हरी सब्जी रखें ताकि पेट जल्दी भरे. एक बार में एक मिठाई खाएं, सब एक साथ नहीं.

ट्रिक 2: खाने के बाद हल्की एक्टिविटी जरूर करें

दिवाली में बैठकर टीवी देखना या मोबाइल चलाना आम बात है. लेकिन, अगर आप खाने के बाद 10-15 मिनट की वॉक कर लें, तो खाना जल्दी डाइजेस्ट होगा और फैट जमा नहीं होगा. घर की सफाई, सजावट या पूजा की तैयारी में खुद को एक्टिव रखें. लाइट डांस या बच्चों के साथ खेलना भी अच्छा विकल्प है.

ट्रिक 3: पानी और हर्बल ड्रिंक्स का सेवन बढ़ाएं

त्योहारों में हम अक्सर पानी पीना भूल जाते हैं, जिससे शरीर में टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं. पानी और हर्बल ड्रिंक्स न सिर्फ डिटॉक्स करते हैं, बल्कि मेटाबॉलिज्म भी तेज करते हैं. दिनभर में कम से कम 2-3 लीटर पानी जरूर पिएं. धनिया पानी, नींबू-शहद ड्रिंक या ग्रीन टी जैसे विकल्प अपनाएं.

ट्रिक 4: खाने से पहले हेल्दी स्नैक लें

अगर आप दिवाली पार्टी में जा रहे हैं, तो वहां पहुंचने से पहले हल्का हेल्दी स्नैक खा लें. इससे आप वहां जाकर भूख में ज्यादा नहीं खाएंगे. मूंग दाल चिल्ला, फ्रूट सलाद या एक केला अच्छा विकल्प हो सकता है. इससे पेट भरा रहेगा और आप मिठाइयों पर टूट नहीं पड़ेंगे.

ट्रिक 5: गिल्ट को दिमाग से निकाल दें

त्योहारों का असली मजा तभी है जब आप खुश होकर खाएं, न कि हर बाइट पर पछताएं. अगर आप ऊपर दिए गए ट्रिक्स अपनाते हैं, तो आपको गिल्ट महसूस करने की जरूरत नहीं.

खाने को एंजॉय करें, लेकिन बैलेंस बनाए रखें. एक दिन की मिठाई से कुछ नहीं बिगड़ेगा, अगर बाकी दिन आप हेल्दी रहें.

इन बातों का ध्यान रखें

  • सुबह का नाश्ता कभी स्किप न करें – इससे दिनभर की क्रेविंग कम होती है.
  • मीठे में ड्राई फ्रूट्स या गुड़ से बनी मिठाई चुनें, ये हेल्दी होते हैं.
  • सोने से 2 घंटे पहले खाना बंद कर दें – इससे डाइजेशन बेहतर होता है.

Diwali 2025: ऐसे करें असली नकली मिठाइयों की पहचान! | Fake Vs Real | Adulteration | Sweets | Paneer

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

