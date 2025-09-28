पेट का दर्द हो या सर्दी-खांसी, हर मर्ज का इलाज है ये छोटा सा मसाला, जानिए नाम और फायदे

Ginger for health : सर्दियों की गरमागरम चाय हो या चटपटा खाना, अदरक के बिना सब अधूरा लगता है. लेकिन आपको बता दें यह मसाला सिर्फ खाने का स्वाद ही नहीं बढ़ाता, बल्कि हमारी सेहतमंद रखने में भी बड़ी भूमिका निभाता है. जी हां, अदरक सदियों से हमारी दादी-नानी के नुस्खों का हिस्सा रहा है, और अब तो मॉडर्न साइंस भी मान रहा है कि अदरक के गुण कई बीमारियों के इलाज में मदद कर सकते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं अदरक के फायदे और इसे कितना खाना सुरक्षित है.

अदरक के फायदे

कई रिसर्च में यह साबित हुआ है कि अदरक उल्टी और जी मिचलाने की समस्या को कम करता है. डॉक्टर भी इसकी सलाह देते हैं. यह आपके पेट को शांत करने में भी मदद करता है.

अदरक में कुछ ऐसे खास तत्व होते हैं, जो शरीर की सूजन को कम करने में मदद करते हैं. अगर आपको गठिया (अर्थराइटिस) या शरीर के किसी हिस्से में दर्द रहता है, तो अदरक का सेवन फायदेमंद हो सकता है. रिसर्च से पता चला है कि यह मांसपेशियों के दर्द को भी कम करता है, खासकर कसरत के बाद होने वाले दर्द को.

महिलाओं को पीरियड्स में होने वाले दर्द में भी अदरक काफी राहत देता है. कुछ स्टडीज तो यह भी कहती हैं कि यह पेन किलर दवाइयों जितना ही असरदार हो सकता है.

सर्दी-खांसी और गले की खराश में भी अदरक बहुत कारगर साबित होता है. अदरक में एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण होते हैं, जो हमें बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं. यह आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है और आपको मौसमी बीमारियों से बचाता है.

यह बैड कोलेस्ट्रॉल (LDL) को कम करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल (HDL) को बढ़ाता है. साथ ही, यह ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में भी मददगार है. अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज है, तो अदरक डेली खाएं आपके लिए फायदेमंद हो सकता है.

1 दिन में कितना अदरक खाएं

एक दिन में 4 ग्राम से ज्यादा अदरक लेने पर कुछ लोगों को सीने में जलन, पेट फूलना या मुंह में परेशानी हो सकती है. इसलिए, सीमित मात्रा में खाएं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)