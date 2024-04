World Liver Day 2024: किस तरह करें अपने लिवर की देखभाल, ये 5 तरीके हो सकते हैं आपके लिए फायदेमंद

How To Take Care of a Liver : मानव शरीर का दूसरा सबसे अहम अंग लिवर को माना जाता है. ब्लड से जहरीले पदार्थों को बाहर निकालना इसका सबसे प्रमुख काम हैं. यह ब्लड सर्कुलेशन से अतिरिक्त ग्लूकोज को हटाकर ब्लड शुगर के लेवल को सही बनाए रखने में भी सहायक है. लिवर पित्त के उत्पादन के लिए भी जिम्मेदार है, साथ ही यह वसा के अवशोषण में सहायक होता है. लिवर अमीनो एसिड के स्तर को कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है. साथ ही विभिन्न विटामिन, कॉपर और आयरन की सही मात्रा को स्टोर करता है. चूंकि ये हमारे शरीर के लिए बेहद जरूरी अंग है, इसकी देखभाल के लिए आपको क्या करना चाहिए आइए जानते हैं.

लिवर का किस तरह रखें ख्याल (How To Take Care of a Liver)