दिनभर पेट में लगी रहती है आग, जलन से हाल हैं बेहाल, सुबह के समय करें ये एक काम, पेट की गैस होगी हमेशा के लिए दूर

Home Remedies For Acidity: एसिडिटी के घरेलू उपाय | आयुर्वेदिक नुस्खे

How To Get Rid Of Acidity: खराब हो रही लाइफस्टाइल और इसकी वजह से खराब हो रही ईटिंग हैबिट्स के चलते एसिडिटी की शिकायत बढ़ती ही जा रही हैं. जिससे निपटने के सिर्फ एक ही तरीका नजर आता है. और वो है दवाएं खाना या फिर कुछ घरेलू नुस्खे आजमाना. समय की कमी के चलते घरेलू नुस्खे (Gharelu Nuskhe) आजमा पाना भी आसान नहीं होता. क्योंकि, राहत भी तुरंत ही चाहिए होती है. इससे बेहतर ये है कि एसिडिटी से निपटने के कुछ ऐसे तरीके (Acidity Medicine) तलाशें, जिनकी मदद से इस तकलीफ से ही निजात पाई (Gas ki best Dawa) जा सके और दवाओं की नौबत ही न आए. आपको बताते हैं किस तरह से आप कम समय में ही इस बड़ी परेशानी से राहत हासिल कर सकती हैं.