पेट में जमा चर्बी को मक्खन की तरह पिघला देंगी ये 5 एक्सरसाइज, आज से ही रूटीन में कर लें शामिल

Belly Fat Exercise: पेट की चर्बी ना सिर्फ दिखने में खराब नहीं लगती, बल्कि यह हेल्थ के लिए भी खतरनाक हो सकती है. इससे हार्ट डिजीज, टाइप 2 डायबिटीज और मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स का खतरा बढ़ जाता है. अच्छी बात ये है कि कुछ आसान एक्सरसाइज़ और एक हेल्दी डाइट को मिलाकर आप अपने शरीर को फिट और स्लिम बना सकते हैं. यहां 8 आसान होम एक्सरसाइज़ दिए गए हैं जो पेट की चर्बी को कम करने में मदद कर सकते हैं:

प्लैंक (Planks)

प्लैंक करने से पेट की गहराई में मौजूद मांसपेशियां (Transverse Abdominis) एक्टिव होती हैं, जो कमर को टाइट और मजबूत बनाती हैं. एक रिसर्च (2021) में यह पाया गया कि नियमित और तेज प्लैंक एक्सरसाइज़ से शरीर की चर्बी में अच्छी कमी आती है, खासकर मिड-एज लोगों में.

बाइसिकल क्रंचेस (Bicycle Crunches)

यह एक्सरसाइज़ पेट की मांसपेशियों को दोनों तरफ से खींचती और मोड़ती है, जिससे पेट के ऊपर और साइड्स की चर्बी कम होती है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक यह सबसे असरदार पेट की एक्सरसाइज़ में से एक मानी जाती है.

माउंटेन क्लाइंबर्स (Mountain Climbers)

यह एक्सरसाइज़ पूरे शरीर के लिए फायदेमंद है और तेजी से कैलोरी जलाती है. रिसर्च कहती है कि हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज़ से वर्कआउट के बाद भी शरीर कैलोरी जलाता रहता है, जिससे फैट कम होता है. माउंटेन क्लाइंबर्स पेट की मांसपेशियों को भी मजबूत बनाते हैं.

रशियन ट्विस्ट्स (Russian Twists)

इसमें आप अपने शरीर को साइड से घुमाते हैं जिससे कमर की साइड वाली मांसपेशियां (Obliques) एक्टिव होती हैं. एक स्टडी में पाया गया कि ट्विस्टिंग मूवमेंट्स कमर की चर्बी घटाने और साइड्स को टोन करने में बहुत असरदार होते हैं.

जंप रोप (Skipping)

यह पेट की चर्बी घटाने की सबसे असरदार एक्सरसाइज़ मानी जाती है और कम समय में ज़्यादा कैलोरी बर्न करने का एक बेहतरीन तरीका है.

स्किपिंग करने से शरीर में कैलोरी बर्न की मात्रा बढ़ती है, जिससे फैट तेजी से कम होता है.

यह एक्सरसाइज़ हार्ट की सेहत को बेहतर बनाती है और कार्डियोवेस्कुलर फिटनेस को भी सुधारती है.

टिप्स

इन सभी एक्सरसाइज़ को रोज़ाना 15-20 मिनट तक करें.

हेल्दी और बैलेंस्ड डाइट के साथ इन एक्सरसाइज़ का असर जल्दी दिखेगा.

लगातार (consistently) करना जरूरी है — तभी रिज़ल्ट मिलेगा.

अगर आप इन्हें नियमित रूप से करते हैं और खाने-पीने का ध्यान रखते हैं, तो कुछ ही हफ्तों में पेट की चर्बी कम होती दिखाई देगी और शरीर हल्का महसूस होगा.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)