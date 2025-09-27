विज्ञापन
बाइसेप्स बनाने के लिए ये हैं 5 बेस्ट एक्सरसाइज, घर पर भी कर सकते हैं

हमने आपके लिए कुछ ऐसी एक्सरसाइज चुनी हैं, जो सबसे असरदार हैं और जिन्हें सही तरीके से करने से आपके बाइसेप्स अच्छे हो सकते हैं.

अगर आपके पास डम्बल हैं, तो यह एक्सरसाइज आपके लिए है.

Exercise for Biceps : बाइसेप्स सिर्फ देखने में ही अच्छे नहीं लगते, बल्कि ये हमारी डेली लाइफ में भी बहुत काम आते हैं. कोई भारी सामान उठाना हो, बोतल खोलनी हो या घर के काम करने हों, मजबूत बाइसेप्स आपको हर जगह मदद करते हैं. अच्छी बाइसेप्स से आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और आपकी पर्सनैलिटी में चार चांद लग जाते हैं. इसलिए, हमने आपके लिए कुछ ऐसी एक्सरसाइज चुनी हैं, जो सबसे असरदार हैं और जिन्हें सही तरीके से करने पर आपकी बॉडी टोन्ड होगी और बाइसेप्स भी अच्छे हो जाएंगे.

बारबेल कर्ल - Barbell Curl

इसमें आपको एक लंबी रॉड (बारबेल) को दोनों हाथों से पकड़ना होता है. अपने हाथों को कंधे की चौड़ाई जितना खोलकर रखें.फिर धीरे-धीरे बारबेल को अपनी छाती की तरफ ऊपर उठाएं और फिर धीरे-धीरे नीचे लाएं. ध्यान रखें कि आपकी कोहनियां शरीर से चिपकी रहें. इससे आपकी पूरी बाइसेप्स पर एक साथ जोर पड़ता है और उनका साइज बढ़ता है.

डम्बल कर्ल - Dumbbell Curl

अगर आपके पास डम्बल हैं, तो यह एक्सरसाइज आपके लिए है. इसे आप एक-एक हाथ से या दोनों हाथों से एक साथ कर सकते हैं. डम्बल कर्ल का फायदा ये है कि अगर आपकी एक बाजू दूसरी से ज्यादा मजबूत है, तो आप इसे अलग से ट्रेन करके दोनों बाजुओं को बराबर मजबूत कर सकते हैं. इसे आप खड़े होकर या बैठकर, जैसे चाहें कर सकते हैं.

हैमर कर्ल - Hammer Curl

इस एक्सरसाइज में डम्बल को ऐसे पकड़ते हैं जैसे आप हथौड़ा पकड़े हों. फिर डम्बल को ऊपर उठाएं. यह एक्सरसाइज आपकी बाइसेप्स की लंबाई बढ़ाने में मदद करती है और आपकी कलाई (फोरआर्म्स) को भी मजबूत बनाती है.

प्रीचर कर्ल - Preacher Curl

यह एक्सरसाइज खास तौर पर एक बेंच पर बैठकर की जाती है, जिसे 'प्रीचर बेंच' कहते हैं. इसमें आप अपने हाथ को बेंच पर टिकाकर डम्बल या बारबेल उठाते हैं. इससे आपकी बाइसेप्स पर सीधा असर पड़ता है और मसल्स को 'आइसोलेट' करने में मदद मिलती है, यानी सिर्फ बाइसेप्स पर ही काम होता है.

कॉन्सन्ट्रेशन कर्ल - Concentration Curl

इसमें आप बैठकर, एक हाथ से डम्बल उठाते हैं और अपनी कोहनी को दूसरी जांघ पर टिका लेते हैं. यह एक्सरसाइज बाइसेप्स की शेप को बेहतर बनाने और उनमें 'पीक' बनाने के लिए बहुत अच्छी है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

