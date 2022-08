एब्स बनाने के लिए क्या है Sit-ups करने का सही तरीका? जानिए Strong Core पाने के लिए एक दिन में कितने करें

Strong Core के लिए सिट-अप्स एक कारगर एक्सरसाइज है.

खास बातें स्ट्रॉन्ग कोर और फ्लैट टमी के लिए सिट-अप्स एक बेहतरीन एक्सरसाइज है.

सिक्स-पैक या पूरी तरह से प्लैट टमी को बना पाना कोई बच्चों का खेल नहीं है.

यहां वह सब कुछ है जो आपको एब्स और सिट-अप्स के बारे में जानना चाहिए.

How To Do Sit ups For Abs: स्ट्रॉन्ग कोर और फ्लैट टमी के लिए सिट-अप्स एक बेहतरीन एक्सरसाइज है. 25 से 50 दोहराव वाले सिट-अप्स के तीन सेट एब्स बनाने के लिए पर्याप्त होने चाहिए. कार्डियो (Cardio) के साथ वेट ट्रेनिंग को मिलाने पर भी हफ्ते में तीन बार क्रंचेस (Crunches) करने की जरूरत होती है. सिक्स-पैक (Six-pack) या पूरी तरह से प्लैट टमी को बना पाना कोई बच्चों का खेल नहीं है और यह सही डाइट ऑप्शन के साथ कसरत के कॉम्बिनेशन से ही सफल हो सकता है. वर्कआउट (Workout) की बात करें तो, कई लोग इस बारे में बात करते हैं कि एब्स के लिए उन्हें एक दिन में कितने सिट-अप्स करने की जरूरत होती है.