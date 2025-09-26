Gemini AI से कैसे बनाएं शानदार फैमिली फोटोज, यहां जानिए सही प्रॉम्प्ट्स

Hoe to create Ai image : स्ट्रेस से राहत पाने के लिए अगर आप एआई पर टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो इसमें कुछ गलत नहीं है. यहां हम आपको बता रहे हैं कुछ ऐसे ही Ai prompts जो मस्ती और फन के टाइम को दोगुना कर सकते हैं. इसके लिए आपको कोई खास सॉफ्टवेयर इंजीनियर होने की जरूरत नहीं है. गूगल का Gemini AI हो या कोई और AI इमेज जनरेटर टूल, इन्हें इस्तेमाल करना बच्चों का खेल है. बस आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना है-
कैसे बनाएं AI फोटोस्टेप 1: AI टूल खोलें
सबसे पहले Google Gemini AI टूल या कोई भी AI फोटो एडिटर जैसे Midjourney, DALL-E 3 खोल लें.स्टेप 2: अपना पसंदीदा 'प्रॉम्प्ट' चुनें
यहां कुछ कमाल के प्रॉम्प्ट्स दिए गए हैं, जिन्हें आप सीधे कॉपी-पेस्ट कर सकते हैं:
Family Sitting Together in Traditional Indian Attire with Warm Lighting, Ultra Realistic
Magical Family Photo Under a Starry Sky with Fireflies and Moonlight Glow
Parents with Kids in a Beautiful Garden Full of Flowers, DSLR Quality
Family Group Photo During Diwali Festival with Diyas and Lights, Cinematic Look
Funny Family Portrait with Everyone Wearing Matching Outfits, Natural Smiles
Family Enjoying Picnic in a Green Park with Bright Sunshine and Happy Faces
Old Family Photo Restored in HD with Natural Colors and Sharp Details
Wedding Family Photo with Royal Background and Golden Lights, Ultra HD
Kids Playing Around Parents in a Cozy Living Room, Soft Lighting, Real Look
Family Standing in Front of a Dream House with Beautiful Sunset Sky
Traditional Family Portrait with Saree, Sherwani and Ornaments, Studio Shot
Family Hugging Each Other with Warm Glow, Emotional Cinematic Effect
Modern Family Photo in Stylish Outfits with City Skyline Background
Family in Village Setting with Natural Fields and Trees, Realistic Rural Look
Generations Together – Grandparents, Parents and Kids in One Magical Frame
Family Celebrating Birthday with Cake, Balloons and Smiling Faces, 4K Quality
Beachside Family Photo with Waves and Golden Hour Lighting
इसमें से आप अपना पसंदीदा प्रॉम्प्ट चुनें, उसे कॉपी करें और AI टूल में पेस्ट कर दीजिए. अब अपनी वो फैमिली फोटो अपलोड करें, जिसे आप AI की मदद से स्पेशल बनाना चाहते हैं.स्टेप 4 जादू देखें
बस कुछ ही सेकंड में AI आपके प्रॉम्प्ट और फोटो को मिलाकर एक शानदार, फैमिली फोटो तैयार कर देगा.स्टेप 5 सेव करें और शेयर करें
अब आप इस खूबसूरत फोटो को सेव करके अपने फैमिली एल्बम में लगा सकते हैं या सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हैं.
(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं