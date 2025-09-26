विज्ञापन
विशेष लिंक

Gemini AI से कैसे बनाएं शानदार फैमिली फोटोज, यहां जानिए सही प्रॉम्प्ट्स

आजकल इंस्टाग्राम और यूट्यूब शॉर्ट्स पर लोग अपनी पुरानी फैमिली फोटोज को AI की मदद से नया रूप देकर खूब शेयर कर रहे हैं. तो आप पीछे क्यों हैं, आइए जानते हैं एआई इमेज बनाने का सही तरीका...

Read Time: 3 mins
Share
Gemini AI से कैसे बनाएं शानदार फैमिली फोटोज, यहां जानिए सही प्रॉम्प्ट्स
यहां कुछ कमाल के प्रॉम्प्ट्स दिए गए हैं, जिन्हें आप सीधे कॉपी-पेस्ट कर सकते हैं.

Hoe to create Ai image :  स्ट्रेस से राहत पाने के लिए अगर आप एआई पर टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो इसमें कुछ गलत नहीं है. यहां हम आपको बता रहे हैं कुछ ऐसे ही Ai prompts जो मस्ती और फन के टाइम को दोगुना कर सकते हैं. इसके लिए आपको कोई खास सॉफ्टवेयर इंजीनियर होने की जरूरत नहीं है. गूगल का Gemini AI हो या कोई और AI इमेज जनरेटर टूल, इन्हें इस्तेमाल करना बच्चों का खेल है. बस आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना है-

Latest and Breaking News on NDTV

कैसे बनाएं AI फोटो

स्टेप 1: AI टूल खोलें

सबसे पहले Google Gemini AI टूल या कोई भी AI फोटो एडिटर जैसे Midjourney, DALL-E 3 खोल लें.

स्टेप 2: अपना पसंदीदा 'प्रॉम्प्ट' चुनें

यहां कुछ कमाल के प्रॉम्प्ट्स दिए गए हैं, जिन्हें आप सीधे कॉपी-पेस्ट कर सकते हैं:

Family Sitting Together in Traditional Indian Attire with Warm Lighting, Ultra Realistic 

Magical Family Photo Under a Starry Sky with Fireflies and Moonlight Glow

Parents with Kids in a Beautiful Garden Full of Flowers, DSLR Quality 

Family Group Photo During Diwali Festival with Diyas and Lights, Cinematic Look 

Funny Family Portrait with Everyone Wearing Matching Outfits, Natural Smiles 

Family Enjoying Picnic in a Green Park with Bright Sunshine and Happy Faces

Old Family Photo Restored in HD with Natural Colors and Sharp Details

Wedding Family Photo with Royal Background and Golden Lights, Ultra HD

Kids Playing Around Parents in a Cozy Living Room, Soft Lighting, Real Look

Latest and Breaking News on NDTV

Family Standing in Front of a Dream House with Beautiful Sunset Sky

Traditional Family Portrait with Saree, Sherwani and Ornaments, Studio Shot

Family Hugging Each Other with Warm Glow, Emotional Cinematic Effect

Modern Family Photo in Stylish Outfits with City Skyline Background

Family in Village Setting with Natural Fields and Trees, Realistic Rural Look

Generations Together – Grandparents, Parents and Kids in One Magical Frame

Family Celebrating Birthday with Cake, Balloons and Smiling Faces, 4K Quality

Beachside Family Photo with Waves and Golden Hour Lighting

Latest and Breaking News on NDTV
स्टेप 3 प्रॉम्प्ट कॉपी-पेस्ट करें और फोटो अपलोड करें

इसमें से आप अपना पसंदीदा प्रॉम्प्ट चुनें, उसे कॉपी करें और AI टूल में पेस्ट कर दीजिए. अब अपनी वो फैमिली फोटो अपलोड करें, जिसे आप AI की मदद से स्पेशल बनाना चाहते हैं.

स्टेप 4 जादू देखें

बस कुछ ही सेकंड में AI आपके प्रॉम्प्ट और फोटो को मिलाकर एक शानदार, फैमिली फोटो तैयार कर देगा.

स्टेप 5 सेव करें और शेयर करें

अब आप इस खूबसूरत फोटो को सेव करके अपने फैमिली एल्बम में लगा सकते हैं या सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हैं.
 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
AI Image Generator, Ai Family Photo
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com