15 अगस्त पर पतंग उड़ाते समय रहें सावधान! मांझे से हाथ, गर्दन और चेहरे पर लग सकती है गंभीर चोट

15 अगस्त पर पतंग उड़ाना कई लोगों के लिए जश्न का हिस्सा बन चुका है. हालांकि पतंगबाजी के दौरान इस्तेमाल होने वाला मांझा या पतंग की डोर कभी-कभी गंभीर चोट का कारण बन सकता है. मांझे से हाथ, उंगलियां, गर्दन, चेहरा और शरीर के अन्य हिस्से घायल हो सकते हैं. ऐसे में यह जानना जरूरी है कि पतंग उड़ाते समय किन सावधानियों का पालन करना चाहिए और मांझे से चोट लगने पर क्या करना चाहिए.

पतंग के मांझे से शरीर के किन हिस्सों में लग सकती है चोट?

मांझे से हाथ और उंगलियों पर कैसे लगती है चोट?

पतंग उड़ाते समय सबसे पहले हाथ और उंगलियां ही मांझे के संपर्क में आती हैं. डोर को तेजी से खींचने या पतंग की डोर संभालते समय उंगलियों पर कट लग सकता है. तेज धार वाला मांझा त्वचा को गहराई तक काट सकता है. इसलिए डोर को बहुत कसकर सीधे हाथ में लपेटने या खींचने से बचें.

पैर में डोर उलझने से क्या नुकसान हो सकता है?

मांझे का खतरा सिर्फ पतंग उड़ाने वाले तक सीमित नहीं रहता. हवा में लटका या सड़क पर फंसा मांझा दोपहिया वाहन से गुजर रहे व्यक्ति के गले या चेहरे से टकरा सकता है. तेज मांझे से ऐसी जगह चोट लगने पर मामला गंभीर हो सकता है. इसलिए पतंग उड़ाते समय इस बात का पूरा ध्यान रखें कि आपका मांजा किसी और के लिए परेशानी या दुर्घटना का सबब न बनने पाए. इसलिए सड़क पर चलते या बाइक-स्कूटर चलाते समय रास्ते में पड़ी या लटकी डोर से खास सावधान रहें.

मांझे से हाथ और उंगलियों पर कैसे लगती है चोट?

कई बार पतंग की डोर टूटकर सड़क या छत पर गिर जाती है. अगर यह पैरों में उलझ जाए तो व्यक्ति अचानक गिर सकता है. दोपहिया वाहन सवारों के लिए यह और भी खतरनाक हो सकता है. सड़क पर दिखाई दे तो ऐसी डोर को हाथ से खींचने के बजाय सुरक्षित तरीके से हटाना बेहतर है.

पतंग उड़ाते समय किन सुरक्षा उपायों का पालन करें?

पतंग उड़ाने के लिए ऐसी जगह चुनें जहां आसपास बिजली की तारें न हों. छत के किनारे खड़े होकर पतंग न उड़ाएं और डोर को शरीर के किसी हिस्से पर लपेटकर न रखें. खतरनाक और तेज धार वाले मांझे का इस्तेमाल न करें. अगर किसी के हाथ पर कट लग जाए तो घाव को साफ पानी से धोकर साफ कपड़े या गॉज से दबाव दें. कट गहरा हो, खून ज्यादा निकल रहा हो या गर्दन और चेहरे पर चोट लगी हो तो तुरंत डॉक्टर से मदद लें.

मांझे से चोट लग जाए तो क्या करें?

पतंग उड़ाना 15 अगस्त की खुशियों का हिस्सा हो सकता है, लेकिन इसके लिए थोड़ी सावधानी बरतना भी जरूरी है. अपनी पतंगों से आसमान रंगीन करें, लेकिन ऐसी डोर से बचें जो आपके या किसी और के लिए खतरा बन जाए. यहां जानें मांझे से चोट लग जाए तो क्या करें?

कुल म‍िलाकर

पतंग के मांझे से हाथ, उंगलियां, गर्दन, चेहरा और पैरों में चोट लग सकती है. तेज धार वाला मांझा त्वचा को काट सकता है, जबकि सड़क पर लटकी डोर दोपहिया वाहन चालकों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है. इसलिए पतंग उड़ाते समय सुरक्षित धागे का इस्तेमाल करें और सुरक्षा नियमों का पालन करें.