यमुनानगर में मिली महिला की सिर कटी लाश, शरीर पर नहीं थे कपड़े, इलाके में फैली दहशत

यमुनानगर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. खेतों में काम कर रहे कर्मचारियों को लगभग 20 से 25 साल की एक युवती की सिर कटी लाश नग्न हालत में मिली. इसके बाद पुलिस को जानकारी दी गई. पुलिस ने घटनास्थल को सील करके आसपास के खेतों में तलाश की. वहीं, मौके पर लोगों की भारी भरकम भीड़ जुटी रही.

क्या है पूरा मामला

नेशनल हाईवे जगाधरी–पोंटा साहिब रोड पर बहादुरपुर गुरुद्वारे के पास उस समय सनसनी फैल गई, जब पॉपुलर की नर्सरी में एक युवती की धड़ से अलग लाश बरामद हुई, जिससे यह साफ झलक रहा था कि वारदात बेहद निर्दयता के साथ अंजाम दी गई है. घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया. घटनास्थल के पास सफेदे की नर्सरी लगाने वाले विजय ने बताया कि वह दोपहर के समय पानी लेने के लिए गुरुद्वारे की तरफ जा रहा था. इसी दौरान उसकी नजर नर्सरी में पड़े शव पर पड़ी. भयावह दृश्य देखकर वह तुरंत खेत मालिक परमजीत संधू के पास पहुंचा और उन्हें इसकी जानकारी दी. इसके बाद परमजीत ने तुरंत 112 नंबर पर कॉल करके पुलिस को सूचित किया.

हैरानी की बात रही कि आस-पास में खून का एक कतरा भी नहीं मिला, जिसको देख यह लग रहा है की लड़की की हत्या कहीं और की गई होगी और शव को यहां फेंक दिया गया होगा. लाश का सिर नहीं होने से पहचान होना काफी मुश्किल है. ऐसे में पुलिस लोगों से इस बात को लेकर भी गुहार लगा रही है कि, लड़की के पेट पर लहसुन का नुकसान है और उसके पांव पर काला धागा बांधा हुआ है. यहां तक की पुलिस ने आसपास के थानों में भी सूचना दी कि अगर कहीं से किसी लड़की के गायब होने की सूचना है, तो वह एक बार यह आकर इस लड़की के शव को जरूर देख लें.

पुलिस ने दी जानकारी

पुलिस का मानना है कि युवती के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी गला रेतकर हत्या की गई और उसके बाद शव को नर्सरी में फेंक दिया गया. सिर अभी तक बरामद नहीं हुआ है, जिसके लिए आसपास के क्षेत्रों में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है. थाना प्रभारी प्रताप नगर नरसिंह ने बताया कि प्रारंभिक जांच में जो तथ्य सामने आए हैं, वे स्पष्ट रूप से बलात्कार और हत्या की तरफ इशारा करते हैं. फॉरेंसिक टीम ने मौके से महत्वपूर्ण साक्ष्य इकट्ठे किए हैं, जिनमें कपड़ों के नमूने, पैर के निशान, और अन्य आवश्यक सुराग शामिल हैं. टीम इन साक्ष्यों के आधार पर अपराधियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है.

पुलिस सीसीटीवी फुटेज की ले रही मदद

पुलिस ने आसपास के गांवों, ढाबों और हाईवे के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है. साथ ही, लापता लड़कियों की रिपोर्ट्स का मिलान भी किया जा रहा है, ताकि युवती की पहचान स्थापित की जा सके. पुलिस प्रशासन ने कहा कि यह मामला बेहद गंभीर है और अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के लिए विशेष टीमें गठित कर दी गई हैं. उन्होंने लोगों से अपील की है कि कोई भी संदिग्ध गतिविधि या सूचना तुरंत पुलिस को दें, ताकि दोषियों को कठोर सजा दिलाई जा सके.

फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है. वहीं, दूसरी तरफ पुलिस हाईवे पर लगे सीसीटीवी कैमरा को भी खगांल रही है. खेत मालिक के अनुसार आज से पहले उन्हें यह कुछ भी दिखाई नहीं दिया, ऐसा प्रतीत होता है कि रात के समय में ही कोई यहां लड़की के शव को फेंक गया होगा.

यह दिल दहला देने वाली घटना क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था और महिला सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े करती है. पुलिस इसके हर पहलू पर बारीकी से जांच कर रही है और जल्द ही सच सामने लाने का दावा कर रही है.