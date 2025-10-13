मौसम ले रहा करवट, गुरुग्राम में दिखी धुंध की चादर, शनिवार को रही सीजन की सबसे ठंडी सुबह

दिल्‍ली एनसीआर में मौसम ने करवट ले ली है. सुबह और शाम अब ठंड का अहसास हो रहा है. लोगों ने गर्म कपड़े निकालने भी शुरू कर दिये हैं. अगले कुछ दिनों ठंड और बढ़ सकती है. इसके संकेत मिलने भी शुरू हो गए हैं. गुरुग्राम में आज सुबह धुंध की हल्‍की चादर नजर आई. रेपिड मेट्रो गुरुग्राम में धुंध के बीच थीम रफ्तार से चलती नजर आई. मौसम विभाग के मुताबिक, गुरुग्राम का एक्‍यूआई (AQI) लेवल आज 128 दर्ज किया गया, जो मध्‍यम प्रदूषण के स्‍तर है.

इससे पहले गुरुग्राम में शनिवार को इस सीजन की अब तक की सबसे ठंडी सुबह महसूस की गई. न्यूनतम तापमान गिरकर 17.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. दिल्ली में सोमवार की सुबह न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने यह जानकारी दी. सुबह 8.30 बजे सापेक्षिक आद्रता 86 प्रतिशत रही. आईएमडी ने पूरे दिन आसमान साफ रहने की संभावना जताई है. आईएमडी ने बताया कि अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार दिल्ली में सुबह नौ बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 169 दर्ज किया गया, जो 'मध्यम' श्रेणी में आता है. शून्य से 50 के बीच एक्यूआई को 'अच्छा', 51 से 100 के बीच 'संतोषजनक', 101 से 200 के बीच 'मध्यम', 201 से 300 के बीच 'खराब', 301 से 400 के बीच 'बहुत खराब' और 401 से 500 के बीच 'गंभीर' माना जाता है.

अक्‍टूबर में ही मौसम ऐसी करवट लेता नजर आ रहा है, तो आने वाले महीने में हालत क्‍या हो सकते हैं, इसकी कल्‍पना की जा सकती है. बता दें कि दिसंबर-जनवरी में दिल्‍ली एनसीआर में धुंध की मोटी चादर नजर आती है और लोगों को सांस लेना मुश्किल हो जाता है. क्‍या इस बार भी कुछ ऐसे ही हालात होंगे, ये कुछ दिनों में पता चल जाएगा.

ये भी पढ़ें :- उत्तर भारत में दिवाली से पहले ठंड की दस्तक… हिमाचल से दिल्ली तक तेजी से गिर रहा पारा