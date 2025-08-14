विज्ञापन
गुरुग्राम में बारिश से जलभराव ने खोली प्रशासन के दावों की पोल, रातभर बिजली न होने से भी परेशान रहे लोग

हरियाणा कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह कई बार दावा कर चुके हैं कि बारिश बंद होने के बाद करीब 1 घंटे के अंदर शहर में कहीं पर भी पानी नहीं रुकेगा लेकिन उनके दावे भी बारिश आते ही धरे के धरे रह जाते हैं.

  • गुरुग्राम में देर रात हुई बारिश से भारी जलभराव के कारण कई कॉलोनियों और सेक्टरों की सड़कों पर पानी भरा रहा
  • हरियाणा कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह के दावों के बावजूद बारिश रुकने के एक घंटे बाद भी जलनिकासी नहीं हो पाई
  • एक्सप्रेसवे की सर्विस लेन के नालों की सफाई के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जाने के बावजूद जलभराव की समस्या
गुरुग्राम:

गुरुग्राम में देर रात से हो रही बारिश से हुए जलभराव ने एक बार फिर जिला प्रशासन के दावों की पोल खोल कर रख दी है. ऐसे में कई जगह जलभराव की स्थिति नजर आई जिससे बारिश रुकने के 1 घंटे बाद भी पानी नहीं निकला. सबसे ज्यादा दिक्कत कॉलोनीयो और सेक्टर के अंदर हुई जहा सड़के पूरी तरह से दरिया बन गईं. वहीं जलभराव रोकने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी हालात बद से बदतर हो गए. हल्की सी बारिश में ही शहर जलमग्न हो जाता है लेकिन प्रशासन हर बार यह दावा करता है कि अबकी बार शहर में कहीं पानी नहीं भरेगा. 

हरियाणा कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह कई बार दावा कर चुके हैं कि बारिश बंद होने के बाद करीब 1 घंटे के अंदर शहर में कहीं पर भी पानी नहीं रुकेगा लेकिन उनके दावे भी बारिश आते ही धरे के धरे रह जाते हैं. उन्होंने जल निकासी को लेकर प्रशाशनिक अधिकारियों से कई बार मीटिंग करने के बाद पुख्ता इंतजाम होने के दावे तो किए लेकिन पिछली बारिश में हुए जलभराव के कारण उन्हें बैकफुट पर आना पड़ा और साल 2026 तक व्यवस्था दुरुस्त होने का आश्वासन देना पड़ा.

शहर के कई इलाकों में बारिश आते ही पानी भर जाता है और 1 घंटा बीत जाने के बाद भी पानी नहीं निकलता जिसकी वजह से वहां से निकलने वाले लोगों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं. आज सुबह आई बारिश से गुरुग्राम के सेक्टर 4,7,9,11,12 शीतला कॉलोनी, पुलिस लाइन, सेक्टर 14, मियां वाली कॉलोनी, लक्ष्मण विहार, धनवापुर रोड, न्यू कॉलोनी, पटौदी रोड, अर्जुन नगर, एक्सप्रेसवे की सर्विस लेन के अलावा हाइवे के ट्रैफिक पुलिस थाने के सामने भी जलभराव हो गया. आपको बता दें कि एक्सप्रेस वे की सर्विस लाइन के साइडों के नालों की सफाई के लिए हर साल लाखों रुपए खर्च दिखाया जाता हैं लेकिन आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि अगर नालों की सफाई होती तो क्या यहां पानी भरा होता. शहर में सफाई के नाम पर सिर्फ कागजों में काम हो रहा है धरातल पर नहीं.

उधर देर शाम 11 केवीए की लाइन को जेसीबी वाले ने खुदाई के दौरान तोड़ दिया जिसके बाद से लक्ष्मण विहार ,सेक्टर 4, सूर्यविहार सहित आस पास एरिया में ब्लैकआउट हो गया. वहीं18 घंटे से ज्यादा का टाइम बीत जाने के बाद भी बिजली व्यवस्था को दुरूस्त नहीं किया जा सका. लोगों के घरों में लगे इन्वर्टर भी देर रात तक डेड हो गए. बिजली निगम के अधिकारियों की मानें तो लाइन मरम्मत के लिए खड्डा तो खोद दिया गया लेकिन देर रात 2.30 बजे से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण गड्ढे में भी पानी भर गया जिसके कारण मरम्मत कार्य को बीच मे ही रोकना पड़ा. बारिश बंद होने के बाद ही मरम्मत कार्य दोबारा शुरू किया जा सकेगा. बिजली गुल होने के कारण लोगों को पेयजल किल्लत का भी सामना करना पड़ा. (सचिन सिंह की रिपोर्ट)

