मानेसर के आईएमटी चौक के पास विदेशी महिला का शव बरामद, मामले की जांच में जुटी पुलिस

मानेसर आईएमटी चौक से संदिग्ध परिस्थितियों में विदेशी महिला का नग्न हालात में शव बरामद हुआ है. मौके पर पहुंची गुरुग्राम पुलिस ने शव को कब्जे में ले की मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस ने बताया की शुरुआती जांच में मृतका अफ्रीकी मूल की लग रही है लेकिन अभी पहचान होना बाकी है.

दरअसल, पुलिस को सुबह सूचना मिली थी कि दिल्ली से जयपुर जाने वाले आईएमटी चौक के बीचों बीच किसी महिला का नग्न हालात में शव पड़ा है. मौके पर पहुंची गुरुग्राम पुलिस ने जांच शुरू की तो मृतका अफ्रीकन मूल की लग रही थी. पुलिस ने मौके पर एफएसएल टीम को बुला कर शव को कब्जे में ले मामले की जांच शुरू कर दी है.

महिला का शवर नग्न अवस्था में मिला था और ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि रेप के बाद विदेशी महिला की हत्या की गई है.