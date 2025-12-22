गुरुग्राम में 2 नए मेट्रो कॉरिडोर, चमकेगा मिलेनियम सिटी सेंटर, ओल्ड गुरुग्राम, दिल्ली मेट्रो से जुड़ेंगे

दिल्ली एनसीआर के यात्रियों के बड़ी खुशखबरी है. दिल्ली से रोजाना हरियाणा जाने वाले हजारों यात्रियों को अब कार में घंटों जाम से जूझने का बड़ा विकल्प मिलने जा रहा है, क्योंकि गुरुग्राम मेट्रो नेटवर्क का नया एक्सटेंशन होने वाला है. हरियाणा मॉस रैपिड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन ने गुरुग्राम में दो नए मेट्रो कॉरिडोर परियोजनाओं को हरी झंडी दे दी है. दो नए मेट्रो कॉरिडोर भोंडसी, रेलवे स्टेशन, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन और सेक्टर 5 को जोड़ेगे. डीपीआर को मंजूरी के साथ छह महीने के भीतर ट्रैफिक स्टडी पर काम शुरू हो जाएगा. HMRTC ने भोंडसी, रेलवे स्टेशन, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड और सेक्टर 5 को जोड़ने वाले दो नए कॉरिडोर के लिए डीपीआर को मंजूरी दे दी है.

पहला मेट्रो कॉरिडोर भोंडसी से गुरुग्राम रेलवे स्टेशन तक लगभग 17 किलोमीटर की दूरी तय करेगा. यह मार्ग सुभाष चौक, राजीव चौक और सोहना चौक जैसे प्रमुख मेट्रो स्टेशनों से होकर गुजरेगा और कई घनी आबादी वाले और ट्रैफिक जाम वाले क्षेत्रों को जोड़ेगा.

दूसरा प्रस्तावित मेट्रो कॉरिडोर 13.6 किलोमीटर लंबा होगा. ये गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड को मिलेनियम सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन होते हुए सेक्टर 5 से जोड़ेगा. इस मेट्रो कॉरिडोर का मकसद ईस्ट-वेस्ट कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगा. शहर की बड़ी सोसायटी और कॉमर्शियल सेंटर भी इस मेट्रो कॉरिडोर से कनेक्ट होंगे.

इस मेट्रो योजना को लागू करने से पहले हरियाणा मेट्रो के दोनों ट्रैफिकों पर ट्रैफिक और वहां यात्री आवाजाही का अध्ययन करेगा. इन दोनों रूटों में यात्रियों की मांग,ट्रैफिक के दबाव और कनेक्टिविटी रूट का अध्ययन कर इसे अंतिम रूप दिया जाएगा. एचएमआरटीसी ने इन मेट्रो कॉरिडोर के लिए डीपीआर के लिए टेंडर मांगे थे.

रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस (RITEES) इकलौती बोलीदाता के तौर पर उभरी थी. हाईलेवल बोर्ड बैठक में मंजूरी के बाद उसे परियोजना सौंप दी गई. RITES को दोनों कॉरिडोर की डीपीआर के लिए 1.41 करोड़ रुपये मिलेंगे. परियोजना को 6 महीने की समयसीमा में पूरा करना होगा.

मौजूदा मेट्रो सिस्टम के साथ कनेक्शन के लिए कई इंटरचेंज स्टेशन बनाए जाएंगे. भोंडसी -रेलवे स्टेशन रूट को ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो और दिल्ली मेट्रो नेटवर्क से जोड़ा जाएगा.इसके लिए सुभाष चौक और सेक्टर 5 मेट्रो सेशन इंटरचेज प्वाइंट्स बनेंगे. वहीं गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड-सेक्टर 5 कॉरिडोर के लिए मिलेनियम सिटी सेंटर और सेक्टर 5 में इंटरचेज स्टेशन बनाए जाएंगे.

रैपिड मेट्रो में बढ़ रहा ट्रैफिक जाम

गोल्फ कोर्स रोड पर गुरुग्राम की रैपिड मेट्रो पर ट्रैफिक लगातार बढ़ रहा है. दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) की रिपोर्ट के अनुसार रैपिड मेट्रो में यात्रियों की संख्या पिछले साल के मुकाबले करीब 15 प्रतिशत बढ़ी है.

गुरुग्राम का मिलेनियम सिटी प्रोजेक्ट

गुरुग्राम के मिलेनियम सिटी सेंटर से साइबर सिटी तक 28.5 किलोमीटर की लंबाई के मेट्रो प्रोजेक्ट को पहले ही मंजूरी मिल चुकी है. 27 एलिवेटेड स्टेशनों और एक डिपो के लिए मेट्रो कॉरिडोर को मंजूरी दे दी गई है.गुरुग्राम मेट्रो का मकसद NH 48 के दोनों ओर पुराने और नए गुरुग्राम शहर को जोड़ना है.मिलेनियम सिटी सेंटर से साइबर सिटी तक 26.65 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर और बसाई गांव से द्वारका एक्सप्रेसवे तक 1.85 किलोमीटर का रूट शामिल होगा.

