'वरना अंजाम बुरा होगा...' गुरुग्राम में बिल्डर के आफिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग, सोशल मीडिया पर दी धमकी

'हेलो में दीपक नांदल... यह जो गुरुग्राम में फायरिंग करवाई है न, यह हमने करवाई है. मेरे पैसे देने हैं और भाई हमारे मामलों न उलझो वरना अंजाम बुरा होगा.' पुलिस के कब्जे का यह नोट बयां कर रहा है कि कैसे साइबर सिटी में कानून से बेख़ौफ़ बादमाश सरेआम ताबड़तोड़ फायरिंग कर मौके से फरार हो जाते हैं और छोड़ देते हैं, सोशल मीडिया पर एक धमकी भरा नोट. अब इस नोट को कब्जे में लेकर क्राइम ब्रांच की टीमों ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है.

फायरिंग के बाद इलाके में खौफजदा लोग

गुरुग्राम सेक्टर-45 इलाके में मौके पर तैनात सुरक्षा गार्ड ने बताया कि वह इलाके के दौरे पर था, तभी उन्हें सूचना मिली की MNR बिल्डर के ऑफिस पर कई राउंड फायरिंग हुई है. वह मौके पर पहुंचे, तो देखा कि पूरे इलाके में अफरा-तफरी है. पुलिस मौके पर आई और मामले की जांच शुरू कर दी. ईवीआर (पुलिस इमरजेंसी व्‍हीकल) पर तैनात हेड कॉन्स्टेबल भगत सिंह की मानें तो उन्हें फायरिंग की सूचना मिली थी, जिसके बाद उन्होंने इसकी जानकारी कंट्रोल रूम को दी. इसके बाद तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए.

दहशत में इलाके के बिल्‍डर

दरअसल, सेक्टर-45 इलाके में MNR बिल्डअप का आफिस है, जहां एक दो नहीं, बल्कि 11 बिल्डर एक साथ इस आफिस के संचालन से जुड़े हैं और गुरुग्राम दिल्ली एनसीआर के नामी गिरामी बिल्डरों के प्रोजेक्ट्स को खरीदने बेचने का काम करते आ रहे है. अचानक हुई इस फायरिंग की वारदात के बाद से सभी लोगों ने चुप्पी साध ली है. लेकिन सोशल मीडिया पर आई इस पोस्ट के बाद से एक बार फिर साइबर सिटी की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े होना शुरू हो गए है.

राहुल फाजिलपुरिया कनेक्शन आया सामने...!

बॉलीवुड सिंगर राहुल फाजिलपुरिया पर फायरिंग के बाद एसपीआर रोड पर फाजिलपुरिया के फाइनेंसर रोहित शौकीन की हत्या की गई थी. एसटीएफ और क्राइम ब्रांच की जांच के बाद खुलासा हुआ कि विदेश में बैठे गैंगस्टर हिमांशु भाऊ और रोहित सरदहानियां नाम का गैंगस्टर गुरुग्राम को दहशत ज्यादा करने में लगा है. मामले की तफिश अभी जारी ही है और फायरिंग की वारदात ने साइबर सिटी में कानून व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है.