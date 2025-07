Gurgaon Rain Videos: फटी धरती और समा गया बीयर से भरा ट्रक... गुरुग्राम में बारिश के बाद बुरा हाल, देखें टॉप Videos

हरियाणा के गुरुग्राम में बुधवार देर रात को हुई बारिश के गुरुवार सुबह लोगों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ा. ऐसा इसलिए क्योंकि रातभर हुई बारिश के बाद गुरुग्राम के कई हिस्सों में जलभराव हो गया है. इतना ही नहीं गुरुवार सुबह-सुबह इस जलभराव के कारण कई जगह पर लोगों को बहुत अधिक ट्रैफिक भी मिला और इस वजह से उन्हें काफी परेशानी हुई. वहीं, गुरुग्राम में एक जगह बारिश के बाद सड़क में अचानक गड्ढा हो गया और ट्रक फंस गया. जानकारी के मुताबिक बीयर ले जा रहा ट्रक सड़क में गड्ढा हो जाने के कारण धंस गया है.

#WATCH | Gurugram, Haryana | The truck driver says, "Beer bottles are loaded in the truck. I was going to the godown. The road was completely dry last night. There was no waterlogging here. Another of our trucks and a dumper truck also crossed here. After that, the road caved in,… https://t.co/zv0JYaQXi1 pic.twitter.com/IQSsX1HBKI — ANI (@ANI) July 10, 2025

इसी बीच सोशल मीडिया पर ऐसी बहुत सी वीडियो सामने आ रही हैं, जिनमें गुरुग्राम की सड़कों पर बारिश के बाद का सड़कों का हाल साफ देखा जा सकता है और इसे लेकर लोग अपनी नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं.

यहां देखें गुरुग्राम में बारिश के बाद कैसे हैं हालात

एक यूजर ने लिखा, ये केवल दिल्ली और गुरुग्राम की बात नहीं है, भारत में जिस भी शहर का विकास स्मार्ट सिटी के नाम पर हो रहा है उन सभी शहरों की स्थिति बारिश में कुछ ऐसी ही हो जाती है.

It's not just about गुड़गांव दिल्ली एनसीआर, every single city of this country which has been integrated under the smart City mission and Amrit kaal, is having the same condition@nitin_gadkari #Gurugram #del #GurgaonRains pic.twitter.com/Jn52QQoS2k — Shristy (@shristy_world) July 10, 2025

हरियाणा के गुरुग्राम में दिल्ली-जयपुर राजमार्ग (एनएच-8) पर नरसिंहपुर चौक पर जलभराव के कारण वाहन खराब हो गए हैं.

#WATCH | Vehicles break down due to waterlogging at Narsinghpur Chowk on Delhi-Jaipur Highway (NH-8) in Gurugram, Haryana. pic.twitter.com/TCnajyqtkJ — ANI (@ANI) July 10, 2025

गुरुग्राम में आज भारी बारिश के बाद यातायात जाम देखने को भी मिला.

#WATCH | Gurugram witnesses traffic congestion and slow vehicular movement following heavy rain earlier today.



(Visuals from Delhi-Jaipur Highway) pic.twitter.com/dmZ5wAqdt9 — ANI (@ANI) July 10, 2025

हरियाणा: रात भर हुई लगातार बारिश के बाद गुरुग्राम के कई इलाकों में पानी भर गया. नरसिंहपुर इलाके का वीडियो.

#WATCH | Haryana: Several parts of Gurugram waterlogged following incessant overnight rainfall. Latest visuals from Narsinghpur area.



(Drone visuals from the area) pic.twitter.com/lVfcvSaila — ANI (@ANI) July 10, 2025

हरियाणा: गुरुग्राम में भारी बारिश जारी रहने से कई इलाकों में जलभराव की स्थिति

#WATCH | Haryana: Severe waterlogging witnessed in several parts of Gurugram, as the city continues to receive heavy rain.



(Visuals from Vatika Chowk) pic.twitter.com/rHxXQWQ6pn — ANI (@ANI) July 9, 2025

गुरुग्राम में भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ गए हैं.