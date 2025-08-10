महिला ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखी ऐसी बात...भागे-भागे पहुंचे नगर निगम वाले

Social media power: दिल्ली की रहने वाली अनुराधा तिवारी ने गुरुग्राम के एक कचरे से भरे रास्ते की तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी. तस्वीर के साथ उन्होंने लिखा, मैं गुरुग्राम में ऐसे कचरे को उठाकर सीधे मंत्रियों के बंगलों के सामने डालने के लिए वॉलंटियर्स ढूंढ रही हूं. कौन-कौन तैयार है? उनकी यह पोस्ट X (पहले ट्विटर) पर कुछ ही घंटों में वायरल हो गई. लोगों ने न सिर्फ उनकी सोच को सराहा, बल्कि मदद के ऑफर भी देने लगे. किसी ने लिखा, मैं फ्री में JCB भेज सकता हूं, बताइए कहां भेजना है. तो किसी ने कहा, आपको सलाम, उम्मीद है अच्छे नागरिक आपकी टीम में जुड़ेंगे.

I'm looking for volunteers in Gurgaon to help me pick up this kind of garbage and dump it right in front of the ministers' bungalows.



Who's interested? pic.twitter.com/pNFrplYPHo — Anuradha Tiwari (@talk2anuradha) August 6, 2025

लोगों ने नेताओं और सिस्टम को घेरा (garbage clean up gurugram)

पोस्ट पर कई लोगों ने नेताओं और एजेंसियों की नाकामी पर सवाल उठाए. एक यूज़र ने लिखा, शर्म आनी चाहिए ऐसे नेतृत्व को जो लोगों में जिम्मेदारी की भावना नहीं जगा पाता. शर्म उन एजेंसियों को भी जो पैसे लेने के बिना अपना काम नहीं करतीं. एक अन्य ने सलाह दी, अगर बदलाव लाना है तो एक दिन वहीं खड़े रहिए और कचरा फेंकने वाले को पकड़िए. उसे 10 गुना कचरा वापस उठाने को मजबूर करिए.

MCG का तुरंत एक्शन- बदली तस्वीर (swachh bharat gurugram)

पोस्ट वायरल होते ही नगर निगम गुरुग्राम (MCG) हरकत में आ गया. महज कुछ घंटों में कचरे से पटी सड़क को पूरी तरह साफ कर दिया गया. बाद में MCG ने साफ-सुथरी सड़क की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, इस मुद्दे को हमारे ध्यान में लाने के लिए धन्यवाद. यह घटना साबित करती है कि सोशल मीडिया सिर्फ बहस करने का प्लेटफॉर्म नहीं, बल्कि सही मुद्दे पर आवाज उठाने से बदलाव लाने का सबसे तेज़ जरिया भी है.

